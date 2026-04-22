34 Jahre altes Fantasy-Universum kehrt in 2 Wochen ins Kino zurück – mit den mächtigsten Kämpfern aller Zeiten

In zwei Wochen soll einer der härtesten Fantasyfilme des Jahres ins Kinos kommen. Dort trifft The Boys-Star Karl Urban gegen übermächtige Kämpfer an, die die Erde unterjochen wollen.

Nur gegen psychopathische Superhelden zu kämpfen, wird irgendwann langweilig. Das muss sich Karl Urban gedacht haben, der bald in Staffel 5 seinen letzten The Boys-Auftritt feiert. Und sich stattdessen mit den besten Kämpfern des ganzen Universums prügelt: In zwei Wochen spielt er in der Fantasy-Action Mortal Kombat 2 die Rolle von Johnny Cage.

The Boys-Star stößt zu Fantasy-Action, die vor 34 Jahren ihren Anfang nahm

Mortal Kombat 2 setzt den 2021 erschienenen Actionfilm Mortal Kombat fort. Beide basieren auf der Mortal Kombat-Videospielreihe und drehen sich um ein interplanetares Turnier, in dem der Herrscher der sogenannten Outworld, Shao Kahn (Martyn Ford), die mächtigsten Kämpfer:innen der Erde herausfordert. Sollten sie die brutalen Kämpfe verlieren, wird die Erde von Kahns Truppen überrannt.

Schaut hier den Trailer zu Mortal Kombat 2:

Mortal Kombat 2 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Beschäftigte sich der Vorgänger noch mit den Vorbereitungen des Wettkampfs, wird Mortal Kombat 2 jetzt das eigentliche Turnier zeigen: Darin tritt überraschenderweise auch der Ex-Hollywood-Star Johnny Cage (Urban) auf – eigentlich ein abgehalfterter Schönling, dem die Erde mehr oder weniger egal ist. Doch schließlich lässt er sich doch überreden, für unseren Planeten in den Kampf zu ziehen.

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Dabei unterstützen ihn unter anderem Sonya Blade (Jessica McNamee), der weise Lord Raiden (Tadanobu Asano) und der alte Schwertmeister Hanzo Hasashi, der als Scorpion gegen seine Feinde kämpft. Ihnen entgegen stehen unter anderem Baraka (CJ. Bloomfield) und der als Noob Saibot wiedergeborene Sub-Zero (Joe Taslim).

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Mortal Kombat umfasst mittlerweile ein riesiges Fantasy-Universum, das 1992 mit dem gleichnamigen Fighting Game seinen Anfang nahm. Dem Erstling folgten über 20 Videospielnachfolger und bisher insgesamt vier Filmadaptionen. Sämtliche Spiele und einige der Umsetzungen zeichnen sich durch einen geradezu absurd hohen Gewaltgrad aus. Womöglich steht Fans also einer der härtesten Fantasyfilme des Jahres bevor.

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Wann kommt Mortal Kombat 2 ins Kino?

Mortal Kombat 2 erscheint am 7. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Als Regisseur kehrte Simon McQuoid zurück, produzierte wurde der Film unter anderem von James Wan (Saw).