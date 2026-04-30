34 Jahre altes Fantasy-Universum kehrt in einer Woche ins Kino zurück – die mächtigsten Kämpfer aller Zeiten duellieren sich bis zum Tod

In Kürze kehrt ein jahrzehntealtes Fantasy-Universum zurück auf die Leinwand. Dort kämpfen mächtige Krieger bis zum Tod – und um das Schicksal unseres Planeten.

Eine finstere Macht greift nach der Erde und unsere besten Kämpfer:innen streiten in einem tödlichen Tournament für unser Überleben. Das ist die Prämisse des Fighting Games Mortal Kombat, das 1992 ein ganzes Franchise begründete und jetzt endlich wieder ins Kino kommt: Mortal Kombat 2 verspricht, einer der härtesten Fantasyfilme des Jahres zu werden.

Selten war ein Fantasy-Universum so hart: Mortal Kombat 2 steckt voller tödlicher Duelle

Mortal Kombat 2 setzt Mortal Kombat von 2021 fort. Es handelt sich beim neuesten Film um die insgesamt vierte Adaption des 34 Jahre alten Videospiel-Franchise: Bereits 1995 und 1997 erschienen die Umsetzungen Mortal Kombat und Mortal Kombat 2.

Schaut hier den Trailer zum neuen Mortal Kombat 2:

Mortal Kombat 2 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Der neueste Film wird jetzt endlich zeigen, was uns sein fünf Jahre alter Vorgänger vorenthalten hat: den eigentlichen Wettkampf. Denn wo es zuvor noch um die Vorbereitungen ging, die Donnergottheit Raiden (Tadanobu Asano) Kämpfer wie Sonya Blade (Jessica McNamee) und Cole Young (Lewis Tan) versammeln ließ, dreht sich nun alles um die eigentliche, mörderische Prügelei.

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Der große Fiesling Shao Kahn (Martyn Ford), Herrscher über Outworld und Herausforderer der Erde, greift nun nämlich selbst ein. Unsere Seite braucht jede Unterstützung, die sie kriegen kann – auch die des abgehalfterten Ex-Filmstars Johnny Cage (Karl Urban) und des eigentlich längst verstorbenen Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada).

Das Mortal Kombat-Universum ist bei vielen Fans insbesondere für seine Brutalität bekannt. In der Spielereihe fallen die Gnadenstöße gegen den Kontrahent:innen, auch "Fatalities" oder "Brutalities" genannt, extrem explizit aus. Auch die neueste Adaption verspricht, sehr blutig zu werden.

Wann kommt Mortal Kombat 2 ins Kino?

Mortal Kombat 2 erscheint am 7. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Wie beim Vorgänger führte auch hier erneut Simon McQuoid Regie. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem auch Joe Taslim (The Raid) vor der Kamera mit dabei.