35 Jahre nach dem Original: Action-Meisterwerk mit Keanu Reeves wird als Serie fortgesetzt

Der Actionthriller Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves hat längst den Status eines Kultstreifens. Nun soll der Film von 1991 eine Serien-Fortsetzung erhalten.

Die 1990er-Jahre brachten zahlreiche tolle Action-Blockbuster hervor, die heutzutage mitunter noch mehr Wertschätzung genießen als damals. Auch Gefährliche Brandung von Regisseurin Kathryn Bigelow – 1991 ein solider Erfolg – hat in den Jahren seit seiner Veröffentlichung an Bedeutung dazugewonnen. Viele Szenen des Films mit Keanu Reeves und Patrick Swayze in den Hauptrollen gelten mittlerweile als ikonisch und prägend für das Action-Genre.

Nachdem es 2015 mit Point Break bereits ein eher enttäuschendes Remake gab, wird der Stoff nun erneut angefasst: Wie Deadline exklusiv in Erfahrung gebracht hat, soll Gefährliche Brandung als Serie fortgesetzt werden.

Serien-Sequel von Action-Klassiker Gefährliche Brandung mit Verbindung zum Original

Entwickelt wird die Fortsetzung vom US-Sender AMC, der sich das Projekt nach einem heißen Bieterwettstreit gesichert haben soll. Die Idee zur Serie stammt von Dave Kalstein (Navy CIS: L.A.), der auch als Drehbuchautor und Produzent fungieren wird. Erste Cast-Mitglieder sind zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.

Auch zur genauen Handlung gibt es aktuell noch eher wenig Informationen. Das Serien-Sequel soll jedoch 35 Jahre nach den Ereignissen in Gefährliche Brandung spielen und eine Bande gefährlicher Bankräuber in den Fokus rücken, die in Verbindung mit der Gang von Verbrecher Bodhi aus dem Originalfilm steht. Diese nannte sich die "Ex-Präsidenten", da sie während ihrer spektakulären Banküberfälle Masken von ehemaligen US-Präsidenten wie Ronald Reagan trugen.

Ob die Serie auch die im Vorgänger sehr präsente Surf-Kultur thematisieren wird, bleibt bisher unklar. Ohnehin werden wir wohl noch eine ganze Weile warten müssen, bis wir die Serien-Fortsetzung zu sehen bekommen. Da diese sich nämlich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet, wird sie wohl frühestens 2027 starten.

Action-Meisterwerk mit Keanu Reeves: Darum geht es im Original Gefährliche Brandung

In dem Actionkracher spielt Keanu Reeves den jungen FBI-Agenten Johnny Utah, der sich als verdeckter Ermittler in eine Gruppe von Surfern einschleust. Unter der Führung des charismatischen Bodhi (Swayze) führen die Wellenreiter regelmäßig erfolgreiche Banküberfälle durch und sollen nun durch Utah überführt werden.

Der Agent findet aber zunehmend Gefallen an dem von Adrenalin und Freiheit angetriebenen Lebensstil der kriminellen Truppe und freundet sich sogar mit Bodhi an. Sein ohnehin riskanter Auftrag bringt Utah dadurch in eine gefährliche Zwickmühle: Wird er die Surfer-Gang schnappen können? Und will er das überhaupt?

Gefährliche Brandung gibt es derzeit nirgendwo in einer Streaming-Flatrate, kann aber bei Amazon Prime Video und Apple TV gekauft bzw. geliehen werden.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

