36 Millionen Views in 12 Tagen: Neue Amazon-Serie bricht Streaming-Rekord, den selbst The Boys und Reacher nicht schafften

Die Charts bei Amazon Prime Video werden seit Tagen von einer neuen Serie dominert. Der Coming-of-Age-Hit hat jetzt sogar einen unfassbaren Streaming-Rekord gebrochen.

Am 13. Mai ist eine neue Serie bei Amazon Prime Video an den Start gegangen, die das Erfolgsrezept des Streamers in vollen Zügen ausschöpft: Nach Vorbildern wie Culpa Mia - Meine Schuld, Maxton Hall - Die Welt zwischen uns, Der Sommer, als ich schön wurde oder Solange wir lügen hat Off Campus eine erfolgreiche Romanreihe im Rücken und richtet sich mit romantischen College-Dramen an ein junges Publikum.

Die Formel ist erneut für Prime Video aufgegangen, denn Off Campus hat jetzt einen unglaublichen Streaming-Rekord gebrochen.

Prime Video-Rekord: Off Campus legt dritterfolgreichsten Amazon-Start aller Zeiten hin

Wie Deadline berichtet, hat Off Campus mit über 36 Millionen Views innerhalb von zwölf Tagen den dritterfolgreichsten Start eines Seriendebüts aller Zeiten (!) bei Amazon Prime Video hingelegt. Damit stellt die Serie riesige Hits wie die Debüt-Staffeln von Reacher, The Boys oder die Genre-Verwandtschaft von Der Sommer, als ich schön wurde und Maxton Hall in den Schatten.

Nur hinter zwei Serien muss sich die College-Romanze einordnen: Die 1. Staffeln von Fallout und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind damals mit noch höheren Viewing-Zahlen gestartet. Dennoch ein beachtlicher Erfolg, der offenbar vor allem jungen Frauen zu verdanken ist. Denn unter den 18- bis 34-jährigen Frauen ist Off Campus sogar zum erfolgreichsten Amazon-Start aller Zeiten geworden.

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Off Campus basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Ella Kennedy und wurde von Louisa Levy als Serie für Amazon entwickelt. Die 1. Staffel dreht sich um die Studentin Hannah Wells (Ella Bright), die von ihrem Kommilitonen Justin (Josh Heuston) schwärmt. Mithilfe des Eishockeykapitäns Garrett Graham (Belmont Cameli) will sie Justin endlich näher kommen. Doch natürlich kommt alles ganz anders.

Staffel 2 von Off Campus ist schon längst bestätigt – der Dreh soll bald starten

Jeder von Kennedys Romanen stellt ein neues Paar ins Zentrum der Handlung und folgt damit den Beispielen von Bridgerton und Heated Rivalry. Somit wird in der 2. Staffel voraussichtlich ein neues Paar ins Scheinwerferlicht bei Prime Video treten.

Der Streamer hatte offenbar von vornherein großes Vertrauen in die Serie, denn Off Campus wurde noch vor dem Staffel 1-Start um eine 2. Season verlängert. Der Dreh zur Fortsetzung soll schon bald starten. Wer noch nicht reingeschaut hat, darf sich also guten Gewissens in die neue Serie stürzen, ohne Angst vor einer baldigen Absetzung zu haben. Nach dem Mega-Rekord wird diese wohl auch nach Staffel 2 nicht kommen.