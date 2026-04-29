37 Millionen Aufrufe in 3 Tagen: Dieser Netflix-Film hat mit einer der besten Premieren aller Zeiten Geschichte geschrieben

Der Film sollte eigentlich in den Kinos laufen, doch stattdessen hat Netflix einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen und den Erfolg für sich selbst gepachtet.

Dass Netflix mit dem neusten Hai-Thriller Thrash im April einen Hit gelandet hat, ist schon länger klar. Immerhin landete er in 91 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Wie erfolgreich der Film tatsächlich ist, lässt sich nun vor allem an den Abrufzahlen sehen. Mit 37 Millionen Aufrufen in den ersten 3 Tagen war Thrash ein absoluter Überraschungserfolg.

Hohe Abrufzahlen, niedrige Bewertungen – trotzdem begeistert Thrash das Netflix-Publikum

Auf der Netflix-eigenen News-Seite Tudum veröffentlicht der Streaming-Gigant regelmäßig die Abrufzahlen der größten Hits im Bereich Filme und Serien. In der Startwoche von Thrash konnte dieser in nur 3 Tagen auf Platz 1 der Filmcharts einsteigen. Ein beeindruckendes Ergebnis, schließlich ist noch kaum ein Film vorher so hoch gestartet. Unangefochtener König bleibt jedoch weiterhin Happy Gilmore 2 mit sagenhaften 46,7 Millionen Aufrufen in den ersten 3 Tagen .

Noch erstaunlicher ist dagegen die Reaktion auf den Film. So hat der Tierhorror auf Rotten Tomatoes gerade mal eine Wertung von 43 Prozent bei den Kritiken und 25 Prozent beim Publikum. Dennoch bleibt der Hype um den Film bestehen und sogar Stephen King hat sich äußerst positiv zu dem Film geäußert. Bei Moviepilot gebt ihr ihm eine zweifelhafte 5,1 von 10.

Für Netflix bedeutet der Erfolg auf jeden Fall, dass die Strategie weiterhin aufgeht. Thrash ist einer der Filme, die ursprünglich fürs Kino geplant waren. Sony lehnte den Film letztendlich ab und Netflix nutzte die Gelegenheit. Die Köpfe bei Netflix beweisen damit das richtige Näschen bei der Filmauswahl.

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Ob der Film an den Kinokassen ebenso erfolgreich gewesen wäre, kann natürlich nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aber wenn man sich die Reaktionen und Bewertungen ansieht, scheint Netflix tatsächlich das richtige Zuhause für Thrash zu sein.

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