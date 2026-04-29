37 Millionen Aufrufe in 3 Tagen: Dieser Netflix-Film hat mit einer der besten Premieren aller Zeiten Geschichte geschrieben

Der Film sollte eigentlich in den Kinos laufen, doch stattdessen hat Netflix einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen und den Erfolg für sich selbst gepachtet.

Dass Netflix mit dem neusten Hai-Thriller Thrash im April einen Hit gelandet hat, war bereits klar, als er in unglaublichen 91 Ländern auf Platz 1 der Charts schoss. Wie erfolgreich der Film tatsächlich war, ließ sich aber auch an den Abrufzahlen sehen. Mit 37 Millionen Aufrufen in den ersten 3 Tagen war Thrash ein absoluter Überraschungserfolg.

Thrash bei Netflix wurde viel geschaut und schlecht besprochen

Auf der Netflix-eigenen News-Seite Tudum veröffentlicht der Streaming-Gigant regelmäßig die Abrufzahlen der größten Hits im Bereich Filme und Serien. 37 Millionen Views in 3 Tagen sind ein beeindruckendes Ergebnis, schließlich ist noch kaum ein Film vorher so hoch gestartet. Thrash ist damit definitiv der erfolgreichster Horrorfilm-Start von Netflix. Unangefochtener König bleibt jedoch weiterhin Happy Gilmore 2 mit sagenhaften 46,7 Millionen Aufrufen in den ersten 3 Tagen .

Bei den Gesamtanrufzahlen sieht das etwas anders aus. Hier steht Thrash mit 100 Millionen Views auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme – allerdings nur auf das Jahr 2026 gerechnet, wie Whats on Netflix aufschlüsselt.

Noch erstaunlicher ist dagegen die Reaktion auf Thrash. So hat der Tierhorror auf Rotten Tomatoes gerade mal eine Wertung von 45 Prozent bei den Kritiken und 24 Prozent beim Publikum. Dennoch ist sogar Stephen King auf den Hype-Zug aufgesprungen und hat sich äußerst positiv zu dem Film geäußert. Bei Moviepilot gebt ihr ihm eine zweifelhafte 5,1 von 10.

Die Prämisse von Thrash lässt auch nicht unbedingt auf ein Meisterwerk schließen: In dem Survival-Thriller werden Haie mit einer Sturmflut in eine Stadt gespült. Die Überlebenden müssen nicht nur mit der Überschwemmung zurechtkommen, sondern auch mit hungrigen Bullenhaien. Inmitten des Chaos ist die hochschwangere Lisa (Phoebe Dynevor) in einem Auto eingeklemmt, während das Wasser steigt.

Thrash ist einer der Filme, die ursprünglich fürs Kino geplant waren. Sony lehnte den Film letztendlich ab und Netflix nutzte die Gelegenheit. Die Köpfe bei Netflix beweisen damit das richtige Näschen bei der Filmauswahl.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen. Dieser Artikel wurde erstmals im Mai 2026 veröffentlicht und wir haben ihn für euch aktualisiert.