39 Jahre (!) lagen zwischen ihren beiden Oscars: Kennt ihr diesen Hollywood-Star?

Sie spielte 1910 in ihrem ersten Film mit und erhielt zwei Academy Awards als beste Schauspielerin, zwischen denen fast vier Dekaden lagen: Hollywood-Star Helen Hayes.

Heute wollen wir euch einen Hollywood-Star vorstellen, von dem ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Die 1900 geborene US-Schauspielerin Helen Hayes war bereits 1910 in ihrem ersten Stummkurzfilm (Jean and the Calico Doll) zu sehen und wurde zur ersten EGOT-Gewinnerin überhaupt, indem sie sowohl Emmy, als auch Grammy, Oscar und Tony Award gewann. Darüber hinaus hält sie einen verblüffenden Rekord bei den Academy Awards, mit dem sie sogar Leinwandlegende Katharine Hepburn übertrifft.

Die längste Zeit zwischen zwei Oscars: Helen Hayes' sagenhafter Rekord

Während bei Katherine Hepburn 34 Jahre zwischen ihren Academy Awards für Morgenrot des Ruhms (1934) und Rat mal, wer zum Essen kommt (1968) lagen, übertrifft Helen Hayes ihre Kollegin um ganze fünf Jahre. So lagen zwischen ihren Goldjungen für die beste Schauspielleistung sage und schreibe 39 Jahre. Ihren ersten Oscar erhielt sie für Die Sünde der Madelon Claudet (1932), ihren zweiten für Airport (1971).

In ihrer Filmographie hat Hayes 61 Titel als Schauspielerin stehen. Das klingt vergleichsweise niedrig, wenn man sie mit anderen Hollywoodstars vergleicht, die ähnlich lange aktiv waren. Doch Filme und Serien waren nur ihr halbes Standbein, denn Hayes war gleichzeitig als First Lady of American Theatre bekannt.

So spielte sie zusätzlich in unzähligen Bühnenproduktionen mit. Im Theater machte sie sich unter anderem als Königin Viktoria im Stück Victoria Regina einen Namen, mit dem sie von 1935 bis 1938 auf Tournee war.

Weitere Rekorde:

Woher ihr Helen Hayes sonst noch kennen könntet

Ihre letzte Filmrolle hatte Helen Hayes als erste amerikanische Darstellerin von Miss Marple in der TV-Produktion Mord mit doppelten Boden von 1985. Darüber hinaus war sie 1932 an der Seite von Gary Cooper in In einem anderen Land zu sehen, spielte neben Ingrid Bergman in Anastasia von 1956 mit und ließ sich in der Herbie-Fortsetzung Herbie groß in Fahrt von 1974 blicken.

Hayes verstarb 1993 im hohen Alter von 92 Jahren. Neben ihren zahlreichen Film- und Serienrollen wird man auch in Zukunft noch lange von ihrem unglaublichen Oscar-Rekord sprechen. Bis dieser irgendwann einmal gebrochen wird, wird wohl noch einiges an Zeit ins Land gehen.

