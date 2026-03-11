39 Millionen Aufrufe in 3 Tagen: Neuer Science-Fiction-Film bricht auf Netflix Rekorde mit einer der besten Premieren der Plattform

In 92 Ländern hat sich ein Film-Neustart bei Netflix an die Spitze der Charts gesetzt. Der Sci-Fi-Actioner bricht jetzt schon beachtliche Rekorde des Streamers.

Der neue Sci-Fi-Kriegsthriller War Machine hat sich in den Netflix-Charts problemlos nach vorn gekämpft: In 92 Ländern belegt er Platz 1 der aktuell meist gestreamten Filme. Damit ist der rasante Trip mit Reacher-Star Alan Ritchson auf dem besten Weg, sich auch einen Platz auf dem dauerhaften Siegertreppchen zu erstreiten.



War Machine wurde bei Netflix in nur 3 Tagen fast 40 Millionen Mal aufgerufen

Nicht zu verwechseln mit der neun Jahre alten, gleichnamigen Netflix-Satire mit Brad Pitt, startete War Machine von Patrick Hughes (Killer's Bodyguard) am 6. März 2026 bei dem Streamer. Laut What's on Netflix konnte der Neuzugang übers Wochenende 39.3 Millionen Views verzeichnen, was bei einer Laufzeit von einer Stunde und 46 Minuten global 71.4 Millionen geschauten Stunden entspricht.

Zum Vergleich: War Machine wurde damit in den ersten 3 Tagen häufiger geschaut als das Fantasy-Abenteuer Damsel, das nach einer Woche auf 35.3 Millionen Aufrufe kam. Das sind fast so viele Views wie der letztjährige Netflix-Hit Carry-On (mit 42 Millionen Aufrufen in Woche 1). An den Start des langjährigen Rekordhalters Red Notice (75 Millionen Views) kommt die Kriegsmaschinerie damit zwar nicht heran, doch die Zahlen des steilen Aufstiegs ähneln denen des erfolgreichsten Netflix-Film 2025 (Back in Action).



Erstaunlicherweise ist War Machine damit nicht der erfolgreichste Netflix-Filmstart des aktuellen Jahres: Dieser Titel gehört The Rip mit 41.6 Millionen Aufrufen nach sieben Tagen – doch noch ist die erste Woche ja nicht vorbei. Und KPop Demon Hunters startete auch erst mit 9 Millionen Views bevor das Abenteuer sich zum erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten mauserte (mit 239 Millionen Views). Wenn die Popularität von War Machine über den nächsten Monat anhält, könnte sich der Sci-Fi-Kriegsfilm also durchaus einen Platz unter meist gestreamten Netflix-Filmen überhaupt verdienen. Doch das werden die kommenden Wochen zeigen müssen.

Mit einer Rotten Tomatoes -Bewertung von 69 % und einer 6.4 von 10 bei IMDb kommt War Machine gut an und liegt über dem Durchschnitt der meisten (häufig eher mittelmäßig bewerteten) Netflix-Filme.

Worum geht's in dem neuen Netflix-Film War Machine?

War Machine nimmt das Publikum mit in ein Boot Camp, in dem US Army Ranger in den letzten Zügen ihres harten Survival-Trainings liegen. Hier soll eine Elite-Einheit erschaffen werden, die einer unvorstellbaren Bedrohung entgegentreten kann. Rekrut 81 (Alan Richtson) ist einer der Männer, die hier für den Ernstfall an ihre Grenzen gebracht werden. Den Sci-Fi-Aspekt des Kriegsfilm muss das Netflix-Publikum beim Schauen selbst entdecken.

Für eine potenzielle Fortsetzung hat der Alan Ritchson neben neuen Story-Ideen auch schon eine Titelidee.

