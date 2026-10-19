4 Jahre haben wir gewartet: Heute kehrt eine der besten Netflix-Serien überhaupt zurück

Sci-Fi-Fans nehmen sich heute am besten frei. Denn auf Netflix kehrt eine dystopische Animationsserie zurück, die mit Staffel 2 wieder Millionen begeistern könnte.

Auch an einem ganz normalen Dienstag öffnen sich die Türen zu faszinierenden Welten. Jedenfalls auf Netflix: Denn dort startet heute Cyberpunk: Edgerunners 2. Die 2. Staffel des animierten Sci-Fi-Meisterwerks Cyberpunk: Edgerunners, das unzählige begeisterte Fans vor vier Jahren nach Night City entführte, ist da. Sie erzählt ein neues Abenteuer über Cyberpsychosen, Söldner, Hacker, Liebe und Blutvergießen.

Netflix-Nachschub nach vier Jahren: Darum geht's in Cyberpunk Edgerunners 2

Cyberpunk Edgerunners schließt nicht an die tragische Liebesgeschichte aus Teil 1 an, in der der arme Straßenjunge David Martinez (Stimme im japanischen Original: Kenn Ôhashi) und eine junge Hackerin namens Lucy (Aoi Yuki) versuchen, zusammenzufinden.

Vielmehr spaltet sich die Geschichte in mehrere Handlungsstränge auf, die an bestimmten Punkten zusammenlaufen. Einer davon dreht sich etwa um die Edgerunner-Legende Weak "King" Kingsley (Kentarô Tone), der bei einem Zusammenstoß mit der Polizei alle seine Implantate verloren hat.

Schaut hier den Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners 2

Staffel 2 Trailer

Edgerunner sind übrigens Söldner oder Kuriere, die für Geld Aufträge im Neonlicht von Night City verrichten. Teile ihres Körpers haben sie durch Technologie ersetzt, um sich besondere Fähigkeiten wie extreme Geschwindigkeit zu verschaffen. Doch mit steigendem Technologiegrad wächst auch die Gefahr eine Cyberpsychose, bei der der menschliche Geist und der Maschinenkörper miteinander kämpfen.

Weitere Storylines von Cyberpunk Edgerunners 2 sollen sich um den Hacker D (Koki Uchiyama) und den jungen Filmenthusiasten Roman Carax (Momoka Terasawa) drehen, der das Leben in der dystopischen Megastadt mit der Kamera begleitet. Showrunner Bartosz Sztybor verglich die Struktur der neuen Folgen gegenüber Animation Magazine mit Tarantinos Pulp Fiction.

Staffel 1 der Videospieladaption war ein voller Erfolg

Cyberpunk: Edgerunners basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077, das 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia erschien. Wie unter anderem 100 % auf Rotten Tomatoes zeigen, wurde die 1. Staffel der Adaption 2022 von vielen mit großer Begeisterung aufgenommen. Das liegt nicht zuletzt an den kunstvollen Animationen des Studios Trigger, das unter anderem auch an Star Wars: Visionen beteiligt war.

Ob der zweite Teil die hohe Messlatte des ersten nehmen kann, könnt ihr ab sofort bei Netflix beurteilen. Staffel 2 enthält erneut zehn Folgen.