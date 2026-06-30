4 Jahre Wartezeit haben sich gelohnt: Enola Holmes 3 ist ein rundum spaßiges Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown

Nach Stranger Things kehrt Millie Bobby Brown in ihrer zweitgrößten Rolle zurück. Vier Jahre mussten Fans auf Enola Holmes 3 warten. Wir verraten euch, ob sich das neue Krimi-Abenteuer bei Netflix lohnt.

Für viele wird Millie Bobby Brown für immer Eleven aus Stranger Things sein, doch die Schauspielerin hat sich in den letzten Jahren bei Netflix bereits ein zweites großes Standbein aufgebaut. Die Enola Holmes-Reihe ist 2020 bei dem Streamer gestartet und hat uns die Schauspielerin als jüngere Schwester des berühmten Meisterdetektivs Sherlock Holmes vorgestellt, die diesem als gerissene Ermittlerin in nichts nachsteht.

Vier Jahre nach Teil 2 ist Brown für ihr drittes Krimi-Abenteuer bei Netflix zurück, das mit einer großen Änderung aufwartet und uns vom grauen, viktorianischen London ins sonnige Malta führt. Die lange Wartezeit hat sich weitgehend gelohnt: Enola Holmes 3 glänzt einmal mehr mit jeder Menge Rätselspaß, augenzwinkernder Action, einer tollen Bösewichtin und großen Emotionen.

Enola Holmes 3 bei Netflix: Eine Hochzeit auf Malta wird zum schwierigsten Fall bisher

Enola rückwärts buchstabiert ergibt das englische Wort alone – auf Deutsch also allein. Seit frühester Kindheit musste sich die junge Detektivin so durchs Leben schlagen. Denn ihre Mutter Eudoria (Helena Bonham Carter) hatte sie stets zur Selbstständigkeit erzogen und ihre entfremdeten älteren Brüder sie früh zurückgelassen. Als sie einen Heiratsantrag von Lord Viscount Tewskesbury (Louis Partridge) erhält, ist das eine ziemlich große – und bedrohliche – Sache für die freiheitsliebende Ermittlerin.

Als die Hochzeit dann auch noch auf dem weit entfernten Malta stattfinden soll, bekommt Enola endgültig kalte Füße. Da kommt ein neuer Fall gerade recht, der Enolas komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht: Niemand Geringeres als ihr großer Bruder Sherlock (Henry Cavill) wurde entführt. Auf der Suche dringt sie tief in die Vergangenheit des kleinen Inselstaates ein, der unter der Flagge Großbritanniens steht, und bekommt es dort mit ihrer bisher größten Gegnerin zu tun, die vor absolut nichts zurückschreckt.

Die besten Geschichten beginnen mit einer Hochzeit, erklärt uns Enola im Vorspann des neuen Krimi-Abenteuers, während wir sehen, wie Tewkesbury bei der prunkvollen Veranstaltung vor dem Traualtar auf seine Braut in spe wartet. Die wird jedoch just in eine reißerische Verfolgungsjagd mit Kutsche, Pferd und Schrotflinte verwickelt und suhlt sich in ihrem schneeweißen Hochzeitskleid in der dreckig-kargen Insellandschaft Maltas. Vorhang auf für Enola Holmes 3, wo wieder einmal nichts ist, wie es scheint.

Eine Hochzeit soll es zu Beginn des Films nicht geben. Stattdessen erwartet uns ein neuer Kriminalfall, während die Liebesgeschichte einmal mehr hinten angestellt wird. Genauso hat die Reihe bei Netflix schon immer funktioniert. Vor allem dürfen wir verwinkelte Ermittlungen, temporeiche Action und Millie Bobby Brown erwarten, die in bester Fleabag-Manier in die Kamera blickt und das Gesicht verzieht, wenn ihr Verlobter zur nächsten romantischen Geste ansetzt.

Enola Holmes 3 glänzt als temporeiches Abenteuer vor neuer Kulisse

Das Ganze findet diesmal jedoch nicht im viktorianischen London statt, sondern auf dem sonnigen Malta, was dem Krimi-Abenteuer durch sein helles Farb- und Lichtspektrum eine völlig andere Atmosphäre verleiht und die Betonung mehr auf das zweite der beiden Genres legt. So bringt Enola Holmes 3 reichlich frischen Wind mit, wenn wir mehr über die Kolonialgeschichte von Malta erfahren und tiefer in die Vergangenheit des Landes eindringen, während sich eine immer größere Verschwörung vor Enola auftut.

Wer am Ende von Teil 2 gut aufgepasst hat, kann womöglich bereits erahnen, wer hier aus den Schatten heraus wirklich die Strippen zieht. Besonders für Fans des Sherlock Holmes-Universums dürfte es eine Freude sein, eine der bekanntesten und besten Figuren genial neu interpretiert zu sehen. Auch wenn durch die Erwartungshaltung die Spannung des Whodunit etwas verloren geht, macht die Figur das durch ein Level an Charisma und Grausamkeit wieder wett, die uns auch hier das Blut in den Adern gefrieren lässt. Zum Glück steht Enola dieser Gegnerin nicht allein gegenüber.

Denn bei der Suche nach Sherlock kann sie schließlich auf vereinte Kräfte zählen: Von ihrer Mutter Eudoria, die von Fanliebling Helena Bonham Carter gespielt mal wieder völlig großartig aus dem Nichts auftaucht und ein paar kryptische Weisheiten für die Ewigkeit raushaut. Von Sherlocks lang erwartetem und geerdetem Mitbewohner Dr. John Watson (Himesh Patel), den wir hier endlich näher kennenlernen dürfen. Und von Earnest (!) Tewkesbury, der hier erneut so unbeholfen mitermittelt, dass man ihm einfach nur eine warme Decke reichen möchte.

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Vielleicht ist Enola am Ende also doch nicht so allein, wie sie immer geglaubt hat. Ob die Geschichte statt mit einer Hochzeit zu beginnen, mit einer Trauung endet, müsst ihr hingegen bei Netflix selbst herausfinden. Mit diesem rundum unterhaltsamen Krimi-Abenteuer in knackigen 105 Minuten könnt ihr jedenfalls wirklich nichts falsch machen.

Enola Holmes 3 streamt seit dem 1. Juli 2026 bei Netflix.