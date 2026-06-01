4 Original-Stars für Baywatch-Reboot jetzt bestätigt – aber kommen auch Pamela Anderson und David Hasselhoff zurück?

Im Baywatch-Reboot kehren zu den neuen Rettungsschwimmern auch bekannte Gesichter zurück. Jetzt wurden zwei weitere Original-Stars bekanntgegeben, doch die größten Namen fehlen weiterhin.

Die Dreharbeiten zum kommenden Baywatch-Reboot laufen bereits. Sender FOX setzt dabei auf Nostalgie und holte mit David Chokachi bereits einen Originalstar zurück ans Set. Nun wurden zwei weitere Rettungsschwimmer:innen von damals bekanntgegeben: Michael Bergin und Kelly Packard werden sich als Jack "J.D." Darius und April Giminski erneut in die roten Schwimmsachen schmeißen (via Variety ).

Baywatch-Reboot mit Original-Stars

Die beiden Schauspieler:innen waren in den späteren Staffeln der Kultserie Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu zu sehen. Bergin gehörte in den Staffeln 8 bis 11 zur Hauptbesetzung und kehrte bereits 2003 für den Fernsehfilm Baywatch - Hochzeit auf Hawaii zurück. Packard stürzte sich in den Staffeln 8 und 9 regelmäßig in die Fluten.

Mit den beiden Neuzugängen wächst die Liste der Rückkehrer weiter. Denn neben Cody Madison soll auch Erika Eleniak als Shauni McClain einen Gastauftritt absolvieren. Trotz prominenter Rückkehrer fehlen bislang jedoch die Namen, auf die viele Fans am meisten warten: David Hasselhoff und Pamela Anderson.

Die beiden Stars prägten das Original und trugen in den 90er Jahren zum weltweiten Erfolg von Baywatch bei. Trotz ihrer erfolgreichen Karrieren sind ihre Namen noch immer eng mit der Serie verknüpft. Kein Wunder, dass viele Fans sich eine Rückkehr wünschen. Doch ob die beiden Hollywood-Größen zum Reboot zurückkehren werden, ist bislang nicht bekannt.

Dabei ist der Sohn von Hasselhoffs Figur mit Stephen Amell bereits besetzt. Er spielt auch den Vater von Charlie (Jessica Belkin), die zu der neuen Generation Rettungsschwimmer gehört. Das erste Bild des Hauptcasts wurde bereits veröffentlicht. Damit gäbe es beste Voraussetzungen für Hasselhoff, doch ob er und Anderson im Reboot auftauchen werden, bleibt abzuwarten.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann kommt die Baywatch-Serie nach Deutschland?

Die neue Serie startet in den USA im Januar 2027 bei FOX. Wann genau das Baywatch-Reboot nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt, aber eine Veröffentlichung im ähnlichen Zeitraum ist vorstellbar.