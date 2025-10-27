40 Jahre lang suchte sie die neuen James Bonds aus: 007-Expertin erklärt, warum viele Stars nicht geeignet sind für die Rolle

Aktuell läuft wieder die Suche nach dem nächsten James Bond. Eine erfahrene 007-Casting-Expertin legte nun offen, warum junge Männer weniger geeignet seien.

Nach dem Ende der Daniel Craig-Ära wird für Bond 26 ein neuer 007-Darsteller gesucht. Regisseur Denis Villeneuve (Dune) nannte bereits zwei Bedingungen: Er will ein "frisches Gesicht" und auf jeden Fall wieder einen britischen Schauspieler in der Rolle des ikonischen Spions. Aber muss "frisch" auch gleichzeitig "jung" bedeuten?

Die ehemalige Casting-Direktorin Debbie McWilliams hält das nämlich für eine weniger passende Idee.

James Bond sei keine Rolle für einen jungen Mann, so Casting-Expertin

Im Gespräch mit der Radio Times ließ McWilliams jüngst ihre langjährige Arbeit am James Bond-Franchise Revue passieren. Seit 1981 (In tödlicher Mission) hatte sie bei der Auswahl der Schauspieler ein wichtiges Wörtchen mitzureden und das bis zum bisher letzten Film von 2021 (Keine Zeit zu sterben). Insbesondere erinnerte sie sich an den Auswahlprozess für Daniel Craig, der für erstmals für Casino Royale besetzt wurde.

Wir haben uns viele jüngere Schauspieler angeschaut, und ich glaube einfach nicht, dass sie die nötige Autorität, Erfahrung und mentale Kapazität hatten, um diese Rolle zu übernehmen, denn sie übernehmen nicht nur eine Rolle, sondern eine enorme Verantwortung.

Nach Pierce Brosnan sollte es eigentlich einen sehr viel jüngeren Bond am Beginn seiner MI6-Karriere geben. Nach einigen Casting-Kandidaten entschied man sich laut McWilliams aber um:Gut für Craig, der fünf Filme lang die begehrte Rolle inne hatte und nicht wirklich wie ein Geheimdienst-Grünschnabel wirkte.

Ob man sich auch noch beim 26. Bond-Film an diese vermeintliche Weisheit halten wird, wird sich zeigen müssen, schließlich gab es mit der Übernahme durch Amazon und dem Ausstieg von 007-Produzentin Barbara Broccoli noch weitere Änderungen hinter den Kulissen. Allerdings war auch jetzt schon nicht jeder Darsteller über 30.

So alt waren die bisherigen 007-Stars beim Dienstantritt:

Diplomatisch meinte Debbie McWilliams aber noch, am Ende müsse derjenige den Part bekommen, der am besten dafür geeignet sei. Wer das als Nächstes ist und wie jugendlich der kommende Spionage-Charmeur mit Lizenz zum Töten sein wird, entpuppt sich vermutlich noch nicht allzu bald. Da Villeneuve erstmal Dune 3 dreht, lassen Casting und Dreh des nächsten Bond-Films noch eine ganze Weile auf sich warten.