40 Jahre Studio Ghibli: Alle 25 Anime-Filme im ultimativen Ranking

Das legendäre Studio Ghibli feierte dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass setzte sich die Moviepilot-Redaktion zusammen, um die Anime-Filme von Hayao Miyazaki, Isao Takahata und Co. zu ranken.

Wer sich für anspruchsvolle Animation interessiert, kommt kaum am japanischen Studio Ghibli vorbei. Selbst jene, die sonst wenig mit Anime anfangen können, werden sich darauf einigen können, dass die beiden Meister ihres Fachs, Hayao Miyazaki und Isao Takahata, im Jahr 1985 eine ganz besondere Kreativschmiede gegründet haben.

Neben technischer Exzellenz, was das Animationshandwerk betrifft, gehören oft eine große Naturverbundenheit und Antikriegshaltung sowie starke Frauen und komplexe Antagonist:innen zu den Zutaten eines hervorragenden Ghibli-Films. Für viele gehören diese sogar schon fest zu den Feiertagen, weshalb es auch dieses Jahr wieder einen ganzen Anime-Marathon im Free-TV zu sehen gibt.

Aber wie sind die 25 abendfüllenden Filme des Anime-Studios zu ranken? Darüber hat sich ein Teil der Moviepilot-Redaktion in diesem Jahr Gedanken gemacht. Hier findet ihr nun das Ergebnis.

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 25: Aya und die Hexe

Regie: Goro Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2020

FSK-Freigabe: 6 Jahre



Weder optisch noch erzählerisch konnte die Geschichte um das gegen ihren Willen von einer Hexe adoptierte Mädchen überzeugen und so blieb Aya und die Hexe glücklicherweise der einzige 3D-computeranimierte Ghibli-Film. (ES)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 24: Das Königreich der Katzen

Regie: Hiroyuki Morita

Erscheinungsjahr: 2002

FSK-Freigabe: 0 Jahre



In Das Königreich der Katzen kehrt der Katzenbaron aus dem viel besseren Film Stimme des Herzens - Whisper of the Heart zurück. Diesmal als Teil eines eigenen Fantasy-Abenteuers, das allerdings kein Must-Watch ist. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 23: Die Chroniken von Erdsee

Regie: Goro Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2006

FSK-Freigabe: 6 Jahre



Goro Miyazaki wollte mit seinem Debütwerk Die Chroniken von Erdsee in die Fußstapfen seines Vaters treten. Das Ergebnis ist trotz starker Ursula K. Le Guin-Vorlage ein emotional blasses Fantasy-Abenteuer, das schon beim Abspann in Vergessenheit gerät. (MW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 22: Flüstern des Meeres - Ocean Waves

Regie: Tomomi Mochizuki

Erscheinungsjahr: 1993

FSK-Freigabe: 0 Jahre



Mit dem oft übersehenen Flüstern des Meeres - Ocean Waves adaptierte Ghibli Saeko Himuras gleichnamigen Jugendroman über eine Dreiecksbeziehung unter Schüler:innen für das japanische Fernsehen. Nach TV-Film fühlt es sich auch etwas an. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 21: Tränen der Erinnerung - Only Yesterday

Regie: Isao Takahata

Erscheinungsjahr: 1991

FSK-Freigabe: 0 Jahre

In Isao Takahatas charmantem Tränen der Erinnerung reist die 27-jährige Taeko aus Tokio aufs Land. Mit unterschiedlichen Animationsstilen erfahren wir mehr über das Jetzt und das Damals, als sie 1966 hier ihre Kindheit verbrachte. (AW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 20: Die rote Schildkröte

Regie: Michael Dudok de Wit

Erscheinungsjahr: 2016

FSK-Freigabe: 0 Jahre



Die Ghibli-Koproduktion des Niederländers Michael Dudok de Wit geht tonal eigene Wege, besticht aber mit malerischen Bildern eines gestrandeten Schiffbrüchigen, der eine Riesenschildkröte trifft. Dialoge sind in Die rote Schildkröte nicht notwendig. (ES)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 19: Meine Nachbarn die Yamadas

Regie: Isao Takahata

Erscheinungsjahr: 1999

FSK-Freigabe: 6 Jahre



In einer Abkehr vom üblichen Hausstil Ghiblis adaptierte Isao Takahata mit Meine Nachbarn die Yamadas die Yamadas eine Comic-Strip-Reihe als humorvolle Anthologie über das Alltags-Chaos einer japanischen Familie. (MW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 18: Arrietty - Die wundersame Welt der Borger

Regie: Hiromasa Yonebayashi

Erscheinungsjahr: 2010

FSK-Freigabe: 0 Jahre



Nachdem er jahrelang an verschiedenen Ghibli-Filmen mitgearbeitet hatte, führte Hiromasa Yonebayashi beim zauberhaften Arrietty - Die wundersame Welt der Borger erstmals Regie. Der Film basiert lose auf dem Kinderbuchklassiker Die Borger von Mary Norton. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 17: Pom Poko

Regie: Isao Takahata

Erscheinungsjahr: 1994

FSK-Freigabe: 6 Jahre



Von Tanuki genannten Marderhunden sagt man, dass sie magische Hoden besitzen. Die setzen sie in Takahatas tierisch unterhaltsamem Anime-Abenteuer Pom Poko nach allen Regeln der Kunst ein, um ihr Naturschutzgebiet gegen die anrollende Stadtentwicklung zu verteidigen. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 16: Porco Rosso

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 1992

FSK-Freigabe: 6 Jahre

Ein antifaschistisches Schwein, das vor dem traumhaften Hintergrund der Adria in den 1920ern durch die Lüfte fliegt und sich Gedanken um den Niedergang der Welt macht? Porco Rosso ist ein oft übersehener Schatz im Ghibli-Fundus, der nicht nur politisch präzise formuliert ist, sondern mit einer ungeheuerlichen Melancholie daherkommt, die selbst von den strahlenden Farben dieses ungewöhnlichen Abenteuers nicht überdeckt wird. (MH)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 15: Das Schloss im Himmel

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 1986

FSK-Freigabe: 6 Jahre

Befeuert von Joe Hisaishis mitreißenden Kompositionen beweist sich Hayao Miyazaki mit Das Schloss im Himmel als großer Fantasy-Action-Regisseur, für den sich Spektakel und Poesie keinesfalls ausschließen. Ein Epos, berührend, nachdenklich und mitreißend, das alle Kernthemen von Miyazaki trifft, vom Fliegen und dem Fortschritt über die Verbundenheit mit der Natur bis zum kritischen Blick auf Mensch und Macht. (MH)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 14: Erinnerungen an Marnie

Regie: Hiromasa Yonebayashi

Erscheinungsjahr: 2014

FSK-Freigabe: 0 Jahre



Die bewegende Romanverfilmung Erinnerungen an Marnie reist an der Seite eines asthmakranken, einsamen Mädchen an die Küste. In der verträumten Erzählung hört Freundschaft an den Grenzen der Zeit nicht auf. Als Vorlage diente das Buch Damals mit Marnie: Glückliche Ferien am Meer von Jugendbuchautorin Joan G. Robinson. (ES)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 13: Wie der Wind sich hebt

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2013

FSK-Freigabe: 6 Jahre



Hayao Miyazakis erster Nicht-Fantasyfilm für Ghibli war Wie der Wind sich hebt. Er folgt den Erlebnissen des japanischen Flugzeugkonstrukteurs Jiro Horikoshi und fasst die Leidenschaft des Regisseurs für Fluggerät in atemberaubend schöne Bilder, in die sich der vorauseilende Schatten des Zweiten Weltkriegs drängt. Eine bittersüße wie tragische Ode an einen Träumer. (MW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 12: Ponyo

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2008

FSK-Freigabe: 0 Jahre

Neben Totoro und Kiki ist Ponyo - Das große Abenteuer am Meer der dritte Geniestreich Miyazakis, den auch die ganz Kleinen schon schauen können. Und es ist der Abgefahrenste. Zwischen tosenden Wellen und Weltuntergangsstimmung entfaltet sich eine zarte Liebesgeschichte zwischen einem Goldfisch und einem kleinen Jungen in Anlehnung an Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. (AW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 11: Der Junge und der Reiher

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2023

FSK-Freigabe: 12 Jahre



Mit Der Junge und der Reiher erschien zuletzt Hayao Miyazakis mutmaßlicher Abschlussfilm. Ein absolut unterschätztes Meisterwerk, in dem der Anime-Maestro seine gesamte Karriere Revue passieren lässt und ganz nebenbei die Problematik des Vermächtnisses seines Lebenswerks verarbeitet. Den zweiten Ghibli-Oscar gab es für dieses metaphorisch aufgeladene Meisterwerk ganz zu Recht. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 10: Der Mohnblumenberg

Regie: Goro Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2011

FSK-Freigabe: 0 Jahre



Goro Miyazaki scheint nur in Extremen arbeiten zu können. Neben zwei der schlechtesten Ghibli-Filme ist ihm auch einer der besten zu verdanken. Die Manga-Adaption Der Mohnblumenberg lädt die unaufgeregte Geschichte einer Gruppe Jugendlicher im Yokohama der 1960er, die sich gegen den Abriss ihres Clubhauses einsetzt, mit sommerlicher Nostalgie und wohliger Melancholie auf. Charmant, witzig und einer der größten Geheimtipps aus dem Ghibli-Katalog. (MW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 9: Die letzten Glühwürmchen

Regie: Isao Takahata

Erscheinungsjahr: 1988

FSK-Freigabe: 6 Jahre



Für einige stünde Isao Takahatas Meisterwerk sicherlich viel weiter oben in der Liste. Für viele ist das emotional zermürbende Weltkriegsdrama Die letzten Glühwürmchen über zwei ums Überleben kämpfende Waisenkinder im zerbombten Kobe des Jahres 1945 aber auch der beste Film, den sie nie wieder sehen wollen. Das eine Mal sollte die Adaption des Akiyuki Nosaka-Buches aber wirklich jede:r gesehen haben. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 8: Kikis kleiner Lieferservice

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 1989

FSK-Freigabe: 0 Jahre

Wie ist es, erwachsen zu werden? Diese Frage stellt uns Ghibli oft vor dem Hintergrund liebevoll gestalteter Welten voller Wunder. Kikis kleiner Lieferservice ist eine der erstaunlichsten Coming-of-Age-Geschichten, vielleicht auch deswegen, weil sie nicht das große Abenteuer sucht, sondern sich im kleinen Rahmen entfaltet. Ein Hadern mit der eigenen Person, den eigenen Fähigkeiten und Ideen, eingebettet in ein wundervoll animiertes, charmant erzähltes Märchen, das im Alltäglichen Magie findet. (MH)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 7: Stimme des Herzens - Whisper of the Heart

Regie: Yoshifumi Kondo

Erscheinungsjahr: 1995

FSK-Freigabe: 0 Jahre

Stimme des Herzens - Whisper of the Heart ist der beste Film von Studio Ghibli, der (fast) ohne Fantasy-Elemente auskommt. Mit sanfter Zurückhaltung nimmt uns der viel zu früh verstorbene Anime-Regisseur Yoshifumi Kondo mit auf die innere Reise eines Mädchens, das mit einem Leben als Romanautorin liebäugelt. Wir sehen sie am Leben teilhaben und wachsen. Es ist eine Ode an die Selbstfindung. (AW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 6: Nausicaä aus dem Tal der Winde

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 1984

FSK-Freigabe: 12 Jahre



Mit dem postapokalyptischen Sci-Fi-Abenteuer Nausicaä aus dem Tal der Winde adaptierte Hayao Miyazaki die ersten Bände seines eigenen Manga-Epos über die ebenso gutherzige wie mutige Endzeit-Prinzessin. Der Erfolg des Films führte dann erst zur Gründung des eigenen Studios. Hier ist von einer der stärksten Anime-Heldinnen bis zur überzeugten Öko-Message schon sehr viel drin, was 40 Jahre lang Hauptzutaten sein würden. (MG)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 5: Das wandelnde Schloss

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2004

FSK-Freigabe: 6 Jahre



Eine Top 5 der besten Ghibli-Filme ohne Das wandelnde Schloss ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Die Adaption von Diana Wynne Jones’ Roman folgt der jungen Hutmacherin Sophie, die von einer Hexe verflucht wird. In eine alte Frau verwandelt schließt sie sich dem Zauberer Hauro (eigentlich Howl) und seinen kuriosen Begleitern an, die mit einem wandernden Steampunk-Schloss durch eine europäisch angehauchte Fantasy-Welt im Kriegszustand streifen. Die eigensinnige Heldin, die ikonischen Nebenfiguren und Miyazakis unbändige Kreativität verbinden sich zu einem absoluten Feel-Good-Märchen, das wie Calcifer das Herz erwärmt. (MW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 4: Mein Nachbar Totoro

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 1988

FSK-Freigabe: 0 Jahre

Die Welt durch die Augen von Kindern sehen, ist immer eine Bereicherung. Mein Nachbar Totoro zelebriert das wie kaum ein anderer Meilenstein der Filmgeschichte als die vielleicht liebevollste Erforschung des Unbekannten und der Umwelt. Denn dort im dunklen Dickicht könnten statt Monstern auch große, pelzige Freunde warten. Monumental prangt der japanische Waldgeist auch im Logo von Studio Ghibli und wurde zum Maskottchen für das Zärtliche und das Magische, womit das Studio Millionen von Leute verbinden. (AW)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 3: Die Legende der Prinzessin Kaguya

Regie: Isao Takahata

Erscheinungsjahr: 2013

FSK-Freigabe: 0 Jahre

An atemberaubenden Bilderwelten mangelt es wirklich keinem Ghibli-Film. Doch was ist, wenn sich diese Welten auf einmal auflösen und wir durch ein Märchen aus Schemen wandern? Die Legende der Prinzessin Kaguya ist aus künstlerischer Sicht eines der erstaunlichsten Werke der Ghibli-Historie. Ein sich ständig verwandelnder Traum aus behutsamen Skizzen in Tusche und Aquarell, der keine harten Konturen zulässt und mit seiner klassischen Geschichte dennoch pfeilgerade ins Herz trifft. Ehe wir uns versehen, verlieren wir uns in ungeahnten Zwischenräumen aus der Unendlichkeit und Vergänglichkeit gezeichneter Bilder. (MH)



Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 2: Chihiros Reise ins Zauberland

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 2001

FSK-Freigabe: 0 Jahre



Chihiros Reise ins Zauberland gewann 2002 als erster Ghibli-Film einen Oscar als bester Animationsfilm. Die Geschichte des Mädchens, dessen Eltern in Schweine verwandelt werden, woraufhin die Kleine im Badehaus der Götter ihren Weg findet, zeichnet ein zugleich einnehmendes und eigenwilliges Bild japanischer Kultur. Zwischen magischen Drachenjungen und verseuchten Flussgeistern wurde Anime endgültig weltweit salonfähig. Im Tonfall verspielt wie ein Rußmännchen, aber in seiner Botschaft ernsthaft und zuweilen sogar ein wenig unheimlich (wie das Ohngesicht) wurden wir an Chihiros Seite nur allzu gern erwachsen. (ES)

Alle 25 Studio Ghibli-Filme im Ranking – Platz 1: Prinzessin Mononoke

Regie: Hayao Miyazaki

Erscheinungsjahr: 1997

FSK-Freigabe: 12 Jahre

Natur und menschliche Zivilisation stehen auf Kriegsfuß in Hayao Miyazakis tief im japanischen Animismus verwurzelten Action-Abenteuer Prinzessin Mononoke, unserer unangefochtenen Platz 1. Ende der 90er ebnete sein Magnum Opus pünktlich zum westlichen Manga- und Anime-Boom den Weg für Chihiros Oscar-Gold.

Nirgends waren die für Miyazakis Ghibli-Filme so typischen, fließende Formen so angsteinflößend wie in diesem sehr erwachsenen Anime. Aber die alles verschlingende Bedrohung trieb die Umweltbotschaft umso eindrücklicher ins Gedächtnis, wenn Gänsehaut und Atemlosigkeit Hand in Hand gingen.

Max:

Von der ersten Sekunde an zieht Prinzessin Mononoke mit visueller und musikalischer Wucht via Joe Hisaishis Soundtrack in den Bann. Egal, ob Prinz Ashitaka auf seinem Reittier über wunderschöne Naturlandschaften galoppiert, oder sein Dorf mit brutaler Intensität gegen einen verfluchten Keiler verteidigt: Miyazakis Meisterwerk erschafft jedes Mal Gänsehaut.



Andrea:

Aus allen Ghibli-Filmen brennt sich kaum etwas mehr ein, als der wabernde Wildschwein-Dämon aus Prinzessin Mononoke. Miyazakis Kampffilm für den Umweltschutz ist drastischer als die anderen. Er liefert nicht nur das magische Gefühl, wofür wir Studio Ghibli lieben, sondern auch die energischsten Bilder dafür.



Matthias:

Bilder von erbarmungsloser Härte, die Miyazakis Anliegen in den Konflikten zwischen Menschen und Menschen sowie Menschen und Natur betonen: Prinzessin Mononoke findet jedoch mehr als ein einfaches Gut-Böse-Schema. Besonders, wenn der Film durch die Geheimnisse seiner Wälder streift, offenbart sich ein tiefgründiges Werk, das mit seinen zeitlosen Fragen hadert und dennoch versucht, eine Antwort auf sie zu finden.

