41 Jahre später wird Arnold Schwarzenegger von seiner größten Sci-Fi-Saga verabschiedet: „Es war ein großartiger Abschluss"

Sehen wir Action-Ikone Arnold Schwarzenegger noch einmal als Terminator? Nein, wenn es nach Franchise-Schöpfer und Sci-Fi-Experte James Cameron geht.

Arnold Schwarzenegger hat in seiner Karriere schon so einige legendäre Action-Rollen gespielt. Wohl mit keiner davon wird er so stark assoziiert wie mit der von ihm dargestellten Figur des Terminator . Der Part des humanoiden Kampfroboters machte den Österreicher 1984



Kein Wunder, dass Schwarzenegger den zum Kult gewordenen Titelcharakter des Films in den folgenden fünf Fortsetzungen erneut verkörperte (wenn auch einmal nur als CGI-Double). Da erscheint eine weitere Rückkehr im geplanten Terminator 7 doch eigentlich logisch, oder? Nicht unbedingt, denn der Action-Star erteilte im Mai 2023 einem Comeback zur Reihe selbst eine Absage.

Auch James Cameron (Avatar), Schöpfer des Terminator-Franchise und Regisseur der ersten beiden Teile, bestätigte erst kürzlich, dass sein einstiger Hauptdarsteller für die kommende Sci-Fi-Fortsetzung definitiv nicht vor die Kamera geholt werde.

Terminator 7 findet ohne Schwarzenegger statt: "Es ist Zeit für eine neue Generation"

In einem großen Interview mit dem Hollywood Reporter im Dezember 2025 kam Cameron auch auf Terminator 7 zu sprechen, mit dem er sich erst in ein paar Monaten intensiver auseinandersetzen will. Bereits jetzt weiß der Oscarpreisträger aber, dass Schwarzenegger darin keine Rolle mehr spielen wird:

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht dabei sein wird. Es ist Zeit für eine neue Generation von Charakteren. Ich habe darauf bestanden, dass Arnold in Terminator: Dark Fate mitspielen muss, und es war ein großartiger Abschluss für ihn als T-800. [...] Ich möchte neue Dinge machen, die sich die Leute nicht vorstellen können.

Somit steht Schwarzeneggers Abschied von seiner größten Sci-Fi-Reihe offiziell fest – 41 Jahre nach dem ikonischen Original. Auch wenn die jüngeren Einträge ins Franchise qualitativ nicht mehr ganz überzeugen konnten, endet hier fraglos eine bedeutsame Ära der Filmgeschichte. Diese sechs Teile sind bisher in der Terminator-Reihe erschienen:

Wann wird Terminator 7 erscheinen?

Vieles zu Terminator 7 ist bisher noch im Unklaren, das betrifft ebenso den Start des Sci-Fi-Sequels. Sofern Cameron bei all seinen anderen geplanten Projekten – unter anderem das Weltkriegsdrama Ghosts of Hiroshima – überhaupt ausreichend Zeit findet, muss er nämlich auch noch inhaltliche Hürden bei der Entwicklung der Geschichte überwinden.

Eine Voraussage über die Veröffentlichung der Terminator-Fortsetzung zu treffen, wäre zu diesem Zeitpunkt deshalb nichts als reine Spekulation. Da bislang noch nicht mal ein fertiges Drehbuch existiert, kann sich das Ganze mitunter noch einige Jahre hinziehen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer internationalen Schwesternseite Adorocinema erschienen.

