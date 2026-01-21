41 Millionen Netflix-Streams in 3 Tagen (!): Neuer Action-Kracher ist nicht aufzuhalten

Ein starbesetzter Actionfilm, den am Wochenende bei Netflix offenbar alle sehen wollten, hat innerhalb kürzester Zeit beachtliche Zahlen für den Streamer eingefahren.

Am Freitag, dem 16. Januar 2026, ist The Rip bei Netflix eingetroffen. Seitdem steht der Action-Thriller mit Matt Damon und Ben Affleck auf Platz 1 bei Netflix und kann seine Pole-Position nun auch mit Zahlen untermauern.

The Rip erreicht bei Netflix 41 Millionen Streams in 3 Tagen

Wie Variety berichtet, wurde The Rip vom Netflix-Publikum 41.6 Millionen Mal im Stream aufgerufen. Das sind die besten Zahlen eines Film-Neustarts im noch jungen Jahr 2026 und wurde zuletzt in ähnlicher Form im Juli 2025 von Happy Gilmore 2 (46.7 Millionen Streams) erreicht. Beide Filme zeichnen sich durch große Hollywood-Stars aus, die den Cast anführen. Anders als die Golfer-Komödie kann The Rip aber auf keinen Vorgängerfilm aufbauen.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' The Rip:

The Rip - Trailer (Deutsch) HD

Als spannendes Psychoduell mit Twist erzählt The Rip eine Geschichte aus dem Inneren der Polizei: Lieutenant Dane Dumars (Matt Damon) und Detective Sergeant J.D. Byrne (Ben Affleck) finden das millionenschwere Versteck von Kriminellen. Die Entdeckung der enormen Beute bringt sie und ihr Team (Steven Yeun, Teyana Taylor und Catalina Sandino Moreno) allerdings selbst in Gefahr, denn bei solchen Geldsummen stellt auch so mancher im Polizeiapparat Moral und Gesetz hintenan. Plötzlich weiß niemand mehr, wem man noch trauen kann.

Auch wenn Matt Damon zuletzt die gezielte Vereinfachung von Handlungen für Netflix anprangerte, kommt The Rip von Joe Carnahan (Smokin' Aces) beim Publikum also gut an. Nicht zuletzt weil Damon und Affleck seit ihrem Oscar-Gewinn für Good Will Hunting über Hollywood hinaus als gute Freunde bekannt sind und das auch in dem Actionthriller spürbar ist.

An den Erfolg von KPop Demon Hunters aus dem letzten Jahr, der als erfolgreichster Netflix-Film aller Zeiten gerade 481,6 Millionen Views erreicht hat, kommt The Rip natürlich (noch) nicht ran. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie lange der Actioner sich in den Charts festsetzt.

So sehen die Netflix' Film-Charts aktuell aus (Stand: 21. Januar 2026):

