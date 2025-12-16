5 Millionen Besucher: Der größte deutsche Film des Jahres kann jetzt gestreamt werden

24 Jahre haben Fans gewartet, bis er im Kino erschien. Und jetzt gibt es ihn auch für den heimischen Fernseher: Den erfolgreichsten deutschen Film des Jahres könnt ihr jetzt über Amazon streamen.

Er verursachte ein Erdbeben in den deutschen Kinocharts: Nachdem Das Kanu des Manitu Mitte August 2025 erschien, entwickelte er sich zum mit Abstand erfolgreichsten deutschen Film des Jahres mit mehr als fünf Millionen Besuchern. Wer sich nicht ins Kino getraut hat oder den Film schlicht auf dem heimischen Sofa erneut schauen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Den Der Schuh des Manitu-Nachfolger gibt es jetzt bei Amazon als Kaufversion.

Wann kommt Das Kanu des Manitu zu Netflix, Amazon Prime Video und Co.?

Das Kanu des Manitu kehrt 24 Jahre nach der Handlung des Originals zu den Helden Ranger (Christian Tramitz) und Abahachi (Michael Herbig) zurück, die noch immer als Blutsbrüder den Wilden Westen durchstreifen.

Schaut hier den Trailer zu Das Kanu des Manitu:

Das Kanu des Manitu - Trailer 2 (Deutsch) HD

Aber bald schon geraten sie in eine missliche Lage: Eine Banditenbande will das sagenumwobene Kanu des Manitu stehlen und lockt das Duo dazu in eine Falle, die an den Galgen zu führen droht.

Das neue Abenteuer gibt es jetzt bei Amazon zu kaufen, aber wann kommt es ins Streaming-Abo? Wer auf eine schnelle Veröffentlichung bei Netflix, Prime Video und Co. hofft, wird sich leider gedulden müssen: Als RTL-Produktion wird die Westernkomödie aller Voraussicht nach zuerst bei RTL+ erscheinen. Einen Starttermin dort gibt es noch nicht.

Bis der Film zu Netflix kommt, werden vermutlich noch Monate oder sogar Jahre ins Land gehen. Auch der beliebte erste Teil von 2001 ist aktuell nur auf RTL+ im Streaming-Abo verfügbar.

