5 Millionen Menschen sahen Teil 1: Morgen geht einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre weiter

Der erste Teil lockte 2019 fünf Millionen Menschen in die deutschen Kinos. Sechs Jahre später geht die Erfolgsgeschichte weiter – mit noch mehr Stars und neuen Gags.

Die deutsche Komödie hat bei vielen Cineast:innen einen schlechten Ruf, dennoch zieht sie immer wieder unglaubliche Massen in die Kinos. So wurde auch Das perfekte Geheimnis, das 2019 als Remake des italienischen Films Perfect Strangers mit einem fulminanten Starcast auf der großen Leinwand startete, mit über fünf Millionen Zuschauer:innen zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre.

Sechs Jahre später bringt Der perfekte Urlaub die chaotische Freundesgruppe wieder zusammen und schickt sie auf einen Katastrophen-Trip voller neuer und alter Geheimnisse nach Mallorca. Ihr könnt die Fortsetzung ab morgen im Kino erleben.

Der perfekte Urlaub: Das perfekte Geheimnis-Fortsetzung startet im Kino

In Das perfekte Geheimnis trafen sich die alten Freund:innen Carlotta (Karoline Herfurth) und Leo (Elyas M'Barek), Eva (Jessica Schwarz) und Rocco (Wotan Wilke Möhring), Bianca (Jella Haase) und Simon (Frederick Lau) sowie Pepe (Florian David Fitz) zum Abendessen und spielten ein brisantes Spiel: Ihre Smartphones wurden offen auf den Tisch gelegt, jede SMS musste laut vorgelesen und jeder Anruf über Lautsprecher beantwortet werden. Natürlich kamen dabei allerlei Geheimnisse ans Licht, die die Paare und Freundschaften zu entzweien drohten.

In Der perfekte Urlaub stehen diese Wahrheiten noch immer zwischen ihnen, als sich Leo, Pepe, Rocco und Simon für einen Urlaub nach Mallorca begeben, um dort Pepes Geburtstag zu feiern. Was die Jungs nicht wissen, ist, dass auch Eva, Tochter Sophie (Emily Kusche), Carlotta und ihre beste Freundin Maus (Diana Amft) sich in die gleiche Finca eingemietet haben. Schon bald muss die Clique ihre Beziehungen neu verhandeln, als die Finca in Flammen aufgeht und sie in ein Hotel am Ballermann verfrachtet werden. Als dann auch noch Bianca auftaucht, scheint das Drama komplett.

Neue und alte Geheimnisse auf Mallorca

Türkisch für Anfänger- und Fack ju Göhte-Macher Bora Dagtekin nahm bei Der perfekte Urlaub einmal mehr auf dem Regiestuhl Platz und zeichnete auch für das Drehbuch verantwortlich. Während Teil 1 noch als Kammerspiel angelegt war und nur in den vier Wänden von Eva und Roccos Wohnung spielte, wurde die Fortsetzung auf Mallorca gedreht und wartet somit mit sehr viel mehr Schauwerten und Abwechslung auf, wenn es von Finca ins Hotel, aufs Boot, an den Strand und zu diversen Partys geht.

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Das ist dem Sequel durchaus zuträglich, das damit nicht dazu verkommt, eine billige Wiederholung des ersten Teils zu werden und die Geschichte auch zwischenmenschlich sinnvoll weiterentwickelt, wenn das heuchlerische Happy End des Vorgängers über Bord geworfen wird und Vertrauen und Neuanfänge im Raum stehen. Der derbe Humor samt einiger homophober Sprüche ist jedoch noch der gleiche geblieben und dürfte alle Zweifler:innen nur wenig besänftigen, die schon an Teil 1 wenig gefallen finden konnten. Jetzt gibt es dazu eben noch ein paar Malle- und Penis-Witze – sowie einen Gastauftritt der No Angels, die den Film mit einem eigenen Song unterstützen.

Dass die Fortsetzung ein weiterer Erfolg wird, scheint jedenfalls vorprogrammiert. Eine eigene Meinung könnt ihr euch ab dem 22. Oktober 2026 im Kino bilden.