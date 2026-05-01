5 Studios kämpfen um den größten Kriegsfilm der nächsten Jahre: Auch Netflix und Amazon buhlen mit

Die Adaption des Videospiels Battlefield als Kriegsfilm ist eines der umkämpftesten Projekte in Hollywood. Fünf Parteien befinden sich derzeit im Bieterstreit.

Seit dieser Woche wissen wir, was mit der Videospielverfilmung Battlefield auf uns zukommt: Ein Kriegsfilm von Regisseur Christopher McQuarrie (Mission: Impossible 8) und Hollywood-Star Michael B. Jordan (Blood & Sinners), der sich vielleicht auch vor die Kamera bitten lassen wird. Doch wehr bringt das Projekt am Ende ins Kino oder in den den Stream? Diese Frage entscheidet sich demnächst nach einem harten Bieterstreit, in den derzeit fünf Parteien involviert sind.

Wer schnappt sich den Battlefield-Kriegsfilm? Netflix, Amazon, oder ... ?

Wie The Wrap aus dem geschäftlichen Graben der Traumfabrik berichtet, versuchen sich folgende fünf Unterhaltungsgrößen derzeit, den Battlefield-Film unter den Nagel zu reißen:

Netflix

Amazon MGM Studios

Warner Bros. Disocvery

Sony

Universal

Alle Parteien sollen bereits Angebote für die Videospielverfilmung übermittelt haben. Je nachdem, wo Battlefield am Ende landet, könnte es sich natürlich auf das Kino-Verleihfenster auswirken. Sollte Netflix den Zuschlag erhalten, wird der Film voraussichtlich viel früher auf der Streaming-Plattform landen.

Paramount hingegen (zu denen Warner wohl bald gehören wird) bringt mit Call of Duty seine eigene Kriegsfilmversion eines beliebten Games auf den Weg. Hier stehen Autor Taylor Sheridan (Yellowstone) und Regisseur Peter Berg (Battleship) hinter dem Projekt.

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Dass der Battlefield-Film so umkämpft ist, wundert vielleicht gar nicht. Abgesehen davon, dass das seit 2002 laufende Videospiel-Franchise sehr beliebt ist, verbreitet sich auch immer mehr der Kontext im Zeitgeist, dass der vermeintliche Fluch von Videospielverfilmungen gebrochen sei. In naher Zukunft erwarten uns unter anderem auch noch Mortal Kombat 2 von New Line Cinema, The Legend of Zelda und Zach Creggers Resident Evil von Sony und Street Fighter von Paramount.

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