50 Jahre alte Kultserie mit über 200 Folgen bekommt Netflix-Neuauflage: Jetzt gibt es das erste Bild und ein Startdatum

Bei Netflix steht im Sommer die Rückkehr auf Unsere kleine Farm an. Die klassische Familienserie von damals erhält ein Remake, dem sogar schon mehr als eine Season sicher ist. Hier ist das erste Bild.

Die Ingalls aus Minnesota gehörten mit ihrer Familienserie Unsere kleine Farm von 1974 an fest zum TV-Programm. Für viele immer noch der ultimative Heile-Welt-Eskapismus, dabei befasste man sich schon damals mit schweren Themen wie Rassismus und nicht wenige wurden von der notorischen Sylvia-Episode traumatisiert. Ob uns diese Mischung aus Wohlfühlprogramm und harscher Amerika-Realität auch im Netflix-Reimagening erwartet, wird sich im Sommer zeigen.

Erstes Bild zur Netflix-Neuauflage von Unsere kleine Farm veröffentlicht

Das erste Bild zur neuen Unsere kleine Farm-Serie von Netflix zeigt einen Planwagen, der uns direkt ins amerikanische Setting des 19. Jahrhunderts zurücktransportiert. Beide Formate basieren auf den Little House on the Prairie-Büchern von Autorin Laura Ingalls Wilder, mit denen sie Notizen aus ihrer Kindheit und Jugend in Romanform brachte.

Showrunnerin Rebecca Sonnenshine und ihr Team haben übrigens schon vor dem Serienstart Grund zum Feiern, denn laut Deadline wurde jetzt schon eine 2. Season für das neue Unsere kleine Farm mitbestellt. Sonnenshine dazu:



Ich bin unglaublich dankbar für unser wunderbares Ensemble und Team, die ihr Herz und ihre harte Arbeit in die Umsetzung unserer 1. Staffel gesteckt haben. Wir können es kaum erwarten, diese neue Adaption der Little House-Bücher mit der Welt zu teilen und wir sind begeistert, dass Netflix uns die Möglichkeit gibt, die Geschichte weiterzuführen.

Wann kommt Unsere kleine Farm zu Netflix?

Bleibt abzuwarten, ob die neue Serie an den Erfolg des Originals anschließen kann, das immerhin ganze neun Staffeln und über 200 Episoden lief. Zum Cast zählen diesmal Alice Halsey als Laura Ingalls, Luke Bracey als Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald als Caroline und Skywalker Hughes als Mary.

Das amerikanische Farmleben vergangener Zeiten könnt ihr ab dem 9. Juli dieses Jahres auf Netflix erleben. Wer in der Zwischenzeit die Retroserie ansehen möchte, findet sie gratis mit allen neun Staffeln plus Specials beim Streamer Joyn.

