79-jähriger Preis-Rekord gebrochen: Die Karriere dieses 80-jährigen Hollywood-Stars hebt gerade so richtig ab

Einer der größten Stars der kommenden Harry Potter-Serie hat gleich zwei Rekorde auf einmal gebrochen. Auch mit 80 Jahren beginnt für den Fantasy-Star gerade eine neue Hochphase.

Albus Dumbledore kann alles. Offenbar auch zwei Tony-Rekorde an einem Abend brechen. Das zumindest gelang John Lithgow, der in der kommenden Harry Potter-Serie den Mentor und Schuldirektor der Hauptfigur spielen wird. Er bekam kürzlich den renommierten Preis als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück zugesprochen – und brach damit zwei Rekorde. Altersmüdigkeit ist dem 80-jährigen Darsteller in keiner Weise anzumerken.

John Lithgow läutet mit Doppelrekord seine vielleicht größte Blockbuster-Phase ein

Wie unter anderem Variety berichtet, gewann Lithgow den Tony Award für seine Rolle im Stück Giant, das bald als gleichnamiger Film ins Kino kommt. Er verkörpert den Erfolgsautor Roald Dahl (James und der Riesenpfirsich), der sich mit einem Antisemitismusskandal konfrontiert sieht.

Die Verleihung an Lithgow verkörperte zwei Meilensteine in der 79-jährigen Geschichte des Preises, der als Theateräquivalent der Oscars gilt: Zum einen ist Lithgow mit 80 Jahren der älteste Preisträger für eine Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Zum anderen ist seit seinem letzten Tony-Gewinn eine Rekordzeit von 53 Jahren vergangen: 1973 gewann er die Statue als bester Nebendarsteller im Stück The Changing Room.

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Lithgow feiert einen Karrierehöhepunkt zu Zeiten, in denen andere längst in Rente gehen. Erst kürzlich spielte der Star, der laut IMDb schon in 139 Rollen in Kino und TV zu sehen war, in Dexter: Wiedererwachen, Konklave oder Killers of the Flower Moon mit.

Wann ist John Lithgow als Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie zu sehen?

Die 1. Staffel der Harry Potter-Serie soll zu Weihnachten 2026 bei HBO Max erscheinen.

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