Heute Abend bei Amazon Prime: 6-teiliger Thriller mit Game of Thrones-Star ist ein wahrer Schatz

Hochspannung bei Amazon Prime: Game of Thrones-Star Sophie Turner spielt in dieser knackigen Thriller-Serie eine Angestellte, die Opfer eines bewaffneten Überfalls wird.

Wer sich darüber beklagt, dass der eigene Job zu öde sei, sollte lieber nicht zu laut jammern: Ein bewaffneter Raubüberfall lässt das Hamsterrad des Alltags in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Das macht die neue Thriller-Serie Steal mit Sophie Turner (Sansa aus Game of Thrones) in der Hauptrolle nur allzu schnell klar.

Darum geht’s im Thriller Steal bei Amazon Prime

Zara (Turner) arbeitet bei Lochmill Capital, einem Finanzunternehmen, das die Pensionsfonds zahlreicher Menschen verwaltet. Ein gähnend langweiliger Job – bis die Abteilung von einer Gruppe maskierter Verbrecher überfallen wird. Plötzlich muss Zara handeln, um sich, ihren Freund Luke (Archie Madekwe) und nicht zuletzt all ihre Kolleg:innen lebend aus der Situation heraus zu manövrieren.

Doch der Überfall soll erst der Anfang sein. Tausende Renten gehen an diesem Tag flöten – und setzen damit nicht nur die Zukunft derer aufs Spiel, denen sie gehörten. Zara und Luke werden von DCI Rhys Covac (Jacob Fortune-Lloyd) vernommen und immer wieder vorgeladen. Was anfangs wie ein gut geplanter Überfall aussieht, entwickelt sich bald zu einem Machtspiel zwischen Polizei, MI5 und den Verbrechern – und Zara ist mittendrin.

Steal bei Amazon Prime ist ein wahrer Schatz für das Thriller-Genre

Schon das Ende der 1. Episode stellt die Geschichte vollkommen unerwartet auf den Kopf. Dabei lädt die Story nicht nur zum Miträtseln ein, sondern lässt auch Raum für moralische Fragen – wie immer, wenn viel Geld im Spiel ist. Alle sind bestechlich, heißt es. Steal wirft das Licht auf eine Situation, in der Menschen für ihr Konto schwach werden, und lässt uns gleichzeitig fragen, wie wir uns verhalten würden.

Einer der Gründe dafür ist Sophie Turner. Sie spielt die Hauptfigur Zara hervorragend ambivalent. Mal scheint ihr tristes Leben uns Zuschauende ebenso zu erdrücken wie sie selbst; dann wieder wollen wir sie anflehen, die lebensgefährliche Sache auf sich beruhen zu lassen und nicht weiter nachzuhaken.

Während der sechs Episoden fühlen wir Zuschauende uns genauso beobachtet wie Zara und fragen uns, welcher Geschichte wir noch trauen dürfen. Keine Sorge, die Staffel endet nicht mit einem Cliffhanger. Nach all der Spannung darf man sich auf eine Auflösung freuen, die nicht minder überraschend ist.

Dieser Artikel wurde erstmals im Februar 2026 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.