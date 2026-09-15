6 Stars aus einer der besten Sci-Fi-Serien überhaupt kehren in neuer Amazon-Serie gemeinsam zurück

Wer die Sci-Fi-Serie Battlestar Galactica liebt, sollte unbedingt die Amazon-Serie Carrie schauen. Darin gibt es ein Wiedersehen mit gleich 6 Stars aus der Kultserie. Wir haben für euch eine Übersicht.

Die Sci-Fi-Serie Battlestar Galactica ist einer der besten Vertreter, die das Genre zu bieten hat. Im Moviepilot-Ranking wählten wir die Weltraum-Saga deshalb in die Top 10 der besten Science-Fiction-Serien des Jahrtausends und auch über 17 Jahre nach dem Ende lebt das Vermächtnis von Battlestar Galactica weiter. Eine unerwartete Reunion gibt es jetzt ausgerechnet in einer Horrorserie bei Amazon.

Am 7. Oktober wanderte die Miniserie Carrie ins Programm von Prime Video, die über acht Folgen hinweg Stephen Kings legendären Debütroman völlig neu interpretiert. Darin hat Serienschöpfer Mike Flanagan nicht nur einige Überraschungen für Fans der Vorlage des Horrormeisters auf Lager, sondern auch für Fans von Battlestar Galactica.

Die Amazon-Serie Carrie überrascht mit 6 bekannten Stars aus Battlestar Galactica

Mike Flanagan ist selbsterklärter Superfan von Battlestar Galactica und besetzte in der Vergangenheit schon öfters Stars aus der Sci-Fi-Serie für seine eigenen Projekte. Für Carrie konnte er sogar gleich sechs Alumni des BSG-Casts gewinnen. Einige davon werdet ihr jedoch verpassen, wenn ihr nur einmal kurz blinzelt. Daher haben wir euch nachfolgend alle Battlestar-Darstellenden zusammengetragen, die es in Carrie zu entdecken gibt.

Battlestar Galactica trifft Carrie: Michael Trucco

Die größte Rolle der Battlestar Galactica-Ehemaligen geht an Michael Trucco, der Sci-Fi-Fans noch bestens als Viper-Pilot Samuel Anders in Erinnerung sein sollte. In Carrie verkörpert er den ewig gestressten Anwalt John Hargensen, dessen Tochter Chris (Alison Thornton) einen Mobbing-Skandal auslöst.

Für Michael Trucco stellt Carrie bereits die fünfte (!) Zusammenarbeit mit Mike Flanagan dar. So gehörte er zur Besetzung des Horrorfilms Still sowie der beiden Netflix-Serien Midnight Mass und Der Untergang des Hauses Usher. Zudem war er auch in Flanagans Stephen-King-Verfilmung The Life of Chuck zu sehen.

Battlestar Galactica trifft Carrie: Katee Sackhoff

Als Kara Thrace aka Starbuck war Schauspielerin Katee Sackhoff eine der zentralen Hauptfiguren von Battlestar Galactica. Ganze 13 Jahre nachdem sie für Mike Flanagan in dem Horrorfilm Oculus vor der Kamera stand, arbeitet sie nun ein weiteres Mal mit ihm zusammen. In Carrie spielt sie eine Frau namens Amanda, die einer geheimnisvollen Gruppe angehört, die junge Mädchen mit übernatürlichen Kräften jagt.

Battlestar Galactica trifft Carrie: Tahmoh Penikett

In Battlestar Galactica verkörperte Schauspieler Tahmoh Penikett in allen Staffeln den Charakter Karl Agathon aka Helo, der unter anderem für seine Beziehung zur Zylonin Athena in Erinnerung bleibt. In der Stephen-King-Adaption ist er jetzt als Carries (Summer H. Howell) Vater Ralph White zu sehen, der zwar gleich zu Beginn stirbt, jedoch als geisterhafte Präsenz noch einige Male zu sehen ist.



Cameo-Parade mit Tricia Helfer, Aaron Douglas und Rekha Sharma

Battlestar Galactica-Fans müssen in der 7. Folge von Carrie aufmerksam hinschauen. Im Rahmen einer Elternversammlung äußern mehrere Eltern ihre Bedenken, ob ein Abschlussball nach den gewalttätigen Ausschreitungen einer Protestaktion für ihre Kinder sinnvoll ist. Diese Szene wird fast schon zu einer schwindelerregenden Cameo-Parade, denn unter den zu Wort kommenden Eltern befinden sich gleich drei weitere Galactica-Stars:

Tricia Helfer – in Battlestar Galactica verkörperte sie mehrere Kopien der ikonischen Zylonin Nummer Sechs



– in Battlestar Galactica verkörperte sie mehrere Kopien der ikonischen Zylonin Nummer Sechs Aaron Douglas – bekannt als Galactica-Besatzungsmitglied Galen Tyrol



– bekannt als Galactica-Besatzungsmitglied Galen Tyrol Rekha Sharma – politische Beraterin der Präsidentin Laura Roslin



Abseits dieser sechs Battlestar Galactica-Stars arbeitete Mike Flanagan auch bereits mit Schauspielerin Mary McDonnell, die in der Sci-Fi-Serie die Rolle der Laura Roslin innehatte, im Rahmen seiner Horrorserie Der Untergang des Hauses Usher zusammen. Leider ist sie in Carrie nicht Teil der Reunion ihrer ehemaligen Co-Stars. Jetzt können wir nur auf eine Staffel-2-Verlängerung oder die nächste Flanagan-Serie hoffen, in der vielleicht noch weitere BSG-Alumni mit Gastauftritten überraschen können.

Ihr habt nach all den Battlestar Galactica-Cameos jetzt Lust auf Sci-Fi-Serien bekommen?Dann hört doch mal in unseren Podcast rein, in dem wir euch einen Überblick über kommende Genre-Highlights geben.

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.