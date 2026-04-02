6 Stunden Sci-Fi-Marathon neu bei Amazon Prime: Diese unterschätzte Reihe beeindruckt mich bis heute

Bei Amazon Prime könnt ihr ab sofort über sechs Stunden bester Sci-Fi-Unterhaltung schauen, die mich als mutige Romanadaption vor zwölf Jahren erstmals in eine überzeugend düstere Zukunft entführt.

Amazon Prime hat sich dieses Wochenende eine starke Sci-Fi-Trilogie ins Programm geholt, die zehn Jahre nach ihrem Erscheinen noch deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Neu im Abo könnt ihr jetzt folgende drei Filme streamen, um ein sechseinhalbstündiges, abgeschlossenes Sci-Fi-Epos zu erleben:

Bei Amazon streamt mit der Maze Runner-Trilogie eine starke Sci-Fi-Geschichte

Vor zwölf Jahren kam der erste Maze Runner-Film ins Kino und mir war sofort klar: Das dystopische Sci-Fi-Abenteuer war ein kaum verhüllter Versuch, an den Erfolg der Tribute von Panem anzuknüpfen. Auch hier wurde eine Jugendbuch-Reihe verfilmt, die in der nahen Zukunft spielte und Teenager in Lebensgefahr brachte. Trotzdem fand die Adaption von James Dashners Romanen anschließend ihren eigenen Weg zu aufregender Sci-Fi-Größe.

Neu bei Amazon: Schaut hier den Trailer zum ersten Maze Runner-Film

Maze Runner - Die Auserwählten Im Labyrinth - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie der Titel schon verrät, beginnt in Maze Runner alles mit einem Labyrinth: Thomas (Dylan O'Brien) erwacht ohne Gedächtnis in einem futuristischen Irrgarten, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Zusammen mit anderen Jungs (wie Thomas Brodie-Sangster und Will Poulter) versucht er, dem Heckengefängnis zu entkommen, ohne dabei von den darin lauernden tödlichen Kreaturen erwischt zu werden. Erst die Ankunft des allerersten Mädchens Teresa (Kaya Scodelario) ändert alles ...

In seinen Fortsetzungen versteht Maze Runner es, seine Sci-Fi-Welt stetig wachsen zu lassen: Aus dem räumlich begrenzten Kammerspiel, bei dem man in atemloser Action an der Seite der Held:innen um sein Leben rennt und versucht, hinter das Rätsel der Erzählung zu kommen, stolpert die Gruppe in eine weite Wüste. Hier warteten neue Herausforderungen und Enthüllungen – sowie ein Virus, das die Menschheit auszulöschen droht. Indem die Trilogie ihren Fokus immer wieder verschob, peitschte sie ihre Geschichte bis zur Festungsstadt in Teil 3 so effektiv voran, dass Langeweile gar nicht in Frage kam.

Maze Runner adaptiert seine Sci-Fi-Vorlage auf mutige Weise

Ich las die Maze Runner-Buchtrilogie, bevor sie zwischen 2014 und 2018 ins Kino kam. Selten genug sind Leser:innen mit der Adaption ihrer Lektüre vollkommen zufrieden. Doch in meinen Augen verbesserten die Filme die Bücher hier sogar noch. Nicht recht zur Sci-Fi-Handlung passende Storylines (wie etwa, dass Thomas und Teresa sich in der Vorlage telepathisch unterhalten können) wurden hier mutig gekürzt. So führte die Handlung stromlinienförmiger und leichter verständlich zu ihren klaren Höhepunkten. Sowohl als Action-Spektakel als auch emotional.

Auch bei der starken Besetzung bewies das Sci-Fi-Epos den richtigen Riecher. Dylan O'Brien durfte nach Teen Wolf endlich sein Potenzial als Leading Man unter Beweis stellen. Er wurde von jungen Startalenten unterstützt, die mittlerweile weltbekannt geworden sind: z.B. Thomas Brodie-Sangster (Das Damengambit), Will Poulter (Midsommar), Jacob Latimore (Sleight) und Rosa Salazar (Alita: Battle Angel). Im erwachsenen Cast veredelten Gäste wie Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Aidan Gillen (Game of Thrones) und Walton Goggins (hier schon vor Fallout ohne Nase) die Reihe.

Nachdem die Sci-Fi-Trilogie bis vor kurzem nur bei Disney+ streamte, schnappte sich jetzt auch Amazon Prime* die drei Filme für die Abo-Flatrate. Unabhängig davon, ob das vor zwei Jahren angekündigte Maze Runner-Reboot irgendwann wirklich kommt, lohnt sich die abgeschlossene Kinoreihe von Regisseur Wes Ball in jedem Fall.

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