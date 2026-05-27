600 Jahre alte Abenteuerlegende so düster wie nie: Hugh Jackman macht in neuem Video einen berühmten Helden zum Mörder

Eines der größten Abenteuer aller Zeiten hat sich in 600 Jahren extrem verändert: Es machte aus einem Verbrecher einen Helden, wie Hugh Jackman in einem Video zum neuen Robin Hood-Film erklärt.

Er nimmt von den Armen und gibt es den Reichen: Die laut Encyclopedia Britannica über 600 Jahre alte Legende von Robin Hood begründete nicht nur unzählige Abenteuerfilme, sondern auch den Mythos des edlen Räubers quasi im Alleingang. Damit will The Death of Robin Hood bald gehörig aufräumen: Hugh Jackman spielt dort den Helden als gealterten Mörder, wie er in einem neuen Video erklärt.



Schaut hier das neue Video zu The Death of Robin Hood auf Englisch:

The Death of Robinhood - Official Promo (English) HD

Die Abenteuerlegende von Robin Hood begann mit einem brutalen Mord

Wie Jackman ausführt, beginnt die früheste Form des Robin Hood-Mythos eigentlich mit einem heimtückischen Mord: Robin bringt den Sheriff von Nottingham mit einem Pfeil zu Fall und schlägt ihm dann den Kopf ab.

Jackman, der gerade in der Adaption eines deutschen Beststellers im Kino zu sehen ist, erklärt die finsteren Anfänge der Legende: Ursprünglich handelte es sich bei Robin Hood schlicht um einen "berühmten Halsabschneider", dessen wahre Natur jetzt der Film von Michael Sarnoski (Pig) enthüllen soll: Der Held ist dort ein "alternder Eremit", der durch "Kämpfen und Stehlen" überlebt. Als "Außenseiter und Gesetzloser" wird er gejagt und nähert sich dem Ende seines Lebens.

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So begegnet er einer Priorin (Jodie Comer), die ihn der Legende nach in einem verletzlichen Moment ermordet. "Aber was wäre, wenn die Rollen vertauscht wären?", fragt Jackman, wenn Robin die "sadistische Bedrohung" sei und die Priorin seine "noble Pflegerin"?

The Death of Robin Hood ist ohne Zweifel eine der schon jetzt einzigartigsten Adaptionen des englischen Mythos, der erst letztes Jahr erneut als Serie umgesetzt wurde. Ob die womöglich düsterste Kinoversion der Legende Erfolg hat, wird sich in Kürze zeigen.

Wann kommt The Death of Robin Hood ins Kino?

The Death of Robin Hood soll am 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos anlaufen. Neben Jackman und Comer stand unter anderem Bill Skarsgård (Es) vor der Kamera.