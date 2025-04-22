Vor einem Jahr startete eine spannende Sci-Fi-Serie bei Netflix: Sie basiert auf 69 Jahre alter Vorlage und Staffel 2 wird alles abschließen

In den 50ern und 60ern war in Argentinien ein Science-Fiction-Comic für Erwachsene nicht nur beliebt, sondern prägend – den ersten Teil der Verfilmung gibt es seit 2025 bei Netflix.

Am 30. April 2025 startete bei Netflix die 1. Staffel einer Comic-Verfilmung. Eternauta basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel aus Argentinien. Dieser wurde 1957 zum ersten Mal veröffentlicht und machte aus dem Autor Héctor Germán Oesterheld den bekanntesten argentinischen Comicverleger. El Eternauta ist eine Sci-Fi-Geschichte für ein erwachsenes Publikum. Staffel 2 ist in Planung.

Darum geht’s in Netflix' Sci-Fi-Serie Eternauta

Mitten im Sommer in Buenos Aires beginnt ein seltsamer Schneefall. Bei dem Niederschlag handelt es sich allerdings nicht um gewöhnlichen Schnee, sondern um eine tödliche Substanz. Um sich draußen zu schützen, müssen die Bewohner:innen vollständig geschlossene Anzüge tragen.

Bald lässt die ungewöhnliche Situation Menschen in Angst handeln und verwandelt Buenos Aires in einen gewaltsamen, anarchistischen Ort. Familienvater Juan Salvo (Ricardo Darín) muss mit seinen Freund:innen und seiner Familie ums nackte Überleben kämpfen. Währenddessen entdecken sie, dass eine außerirdische Invasionsarmee hinter dem Schneefall steckt.

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Diese Bedeutung hat der 69 Jahre alte Comic El Eternauta für Argentinien

El Eternauta gehört nicht nur zu den bekanntesten Comics Argentiniens, sondern auch zu den wichtigsten. Laut der Kulturstiftung des Bundes ist das Werk prägend für die sogenannte argentinische Schule, die auch großen Einfluss auf die europäische Comicszene hatte. Hier könnt ihr El Eternauta bei Amazon kaufen *.

Darüber hinaus hat die Geschichte auch einen großen politischen Wert. In den 70er Jahren ging der Autor Oesterheld selbst in den Untergrund, um gegen die Militärdiktatur in Argentinien zu kämpfen. Die Geschehnisse in seinem Comic, den er mehr als 10 Jahre zuvor veröffentlicht hatte, nahm gewisse Traumata vorweg, denen die Bevölkerung sich zu dieser Zeit ausgesetzt sah. So wurde El Eternauta gewissermaßen zu einer frühen Prophezeiung der Situation.

Bis heute gehört der Comic zur Weltliteratur und ist ein Symbol für politischen Widerstand. Was das alles mit dem tödlichen Schnee auf sich hat, könnt ihr ab dem 30. April 2025 auch bei Netflix in Serienform sehen.

Staffel 2 von Eternauta ist schon seit letztem Jahr in Planung

Schon kurz nach Start wurde Eternauta um eine 2. Staffel verlängert, die den restlichen Comic verfilmen und die Serien abschließen soll. Unser Serienexperte Max Wieseler erklärte in einem Überblick zu Staffel 2, wie es inhaltlich weitergehen wird. Dabei handelt es sich allerdings um massive Spoiler für Staffel 1.

Wann die 2. Staffel Eternauta erscheint, ist noch unklar, da die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen haben. Wir können also frühestens Ende 2027 damit rechnen, eher 2028. Was wir jedoch schon sicher sagen können, ist, dass Staffel 2 die letzte sein wird und die Geschichte abschließen soll.

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Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.