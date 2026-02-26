78 Jahre alt, 108 Filme, und 8 Mal ging sie bei den Oscars leer aus: Die Schauspiel-Legende brach damit sogar einen Rekord

Manche Schauspieler:innen verbringen ihr ganzes Leben vor der Kamera – und gehen hinsichtlich der Oscars trotzdem leer aus. So ergeht es auch diesem Hollywood-Star.

Die Schauspielerin Glenn Close (Wake Up Dead Men: A Knives Out Mystery) trat 1982 ins filmische Rampenlicht und wurde sagenhafte acht Mal für den Oscar nominiert. Sie ist aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken, doch sie durfte die begehrte Trophäe bisher kein einziges Mal entgegennehmen.

Glenn Close hat trotz 108 Filmen und zahlreicher Nominierungen noch nie einen Oscar erhalten

Vor einiger Zeit wies Deutsche Welle darauf hin, dass die berühmte Filmschauspielerin Glenn Close mit ihrer Fähigkeit, für den Oscar nominiert zu werden, um ihn dann am Ende nicht zu bekommen, vielen Stars leider den Rang abläuft.

Dabei hat Close in 108 Filmen mitgewirkt und wurde erstaunliche acht (!) Mal mit dem Oscar nominiert. Close steht mit ihren 78 Jahren immer noch in großen Produktionen vor der Kamera und ist als Darstellerin bekannt, die in verschiedenen Genres unterwegs ist.



Die Nominierungen begannen übrigens bereits mit ihrem Filmdebüt 1982: In „Garp und wie er die Welt sah“ spielte Close Jenny Fields, die Mutter der Hauptfigur Garp (Robin Williams). Sie wurde für eine Auszeichnung als Beste Nebendarstellerin in Erwägung gezogen, bekam sie aber nicht.

Die ersten fünf Nominierungen bekam Glenn Close bereits in ihren ersten sechs Schauspieljahren. Danach gab es eine lange Nominierungspause, bis sie 2011 wieder für die Beste Hauptrolle nominiert wurde. Ihre letzte Nominierung liegt sechs Jahre zurück.

Alle Oscar-Nominierungen von Glenn Close im Überblick:

Glücklicherweise ist der Oscar nicht die einzige Auszeichnung. Glenn Close gewann in ihrer Laufbahn diverse andere Preise. So erhielt sie mehrfach den Golden Globe, beispielsweise für die Miniserie Der Löwe im Winter oder die Anwaltsserie Damages – Im Netz der Macht. Außerdem ist Close nach wie vor im Filmgeschäft aktiv.

Erst 2025 war sie in Wake Up a Dead Man: A Knives Out Mystery von Rian Johnson in einer Hauptrolle zu sehen, die von allen Seiten gelobt wurde. Wer weiß, vielleicht kann die Schauspielerin eines nicht allzu fernen Tages noch einen Oscar mit nach Hause nehmen.

Die diesjährige Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März statt. In Deutschland wird die Show auf ProSieben im TV ausgestrahlt. Sie streamt bei Joyn und Disney+. Moviepilot wird die Verleihung mit einem Live-Blog begleiten.

