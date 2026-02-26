78 Jahre alt, 108 Filme, aber kein einziger Oscar! Der weltbekannte Star bricht sogar einen Rekord mit seiner Unglückssträhne

Manche Schauspieler:innen verbringen ihr ganzes Leben vor der Kamera – und gehen hinsichtlich der Oscars trotzdem leer aus. So ergeht es auch diesem Hollywood-Star.

Die Schauspielerin Glenn Close (Wake Up Dead Men: A Knives Out Mystery) trat 1982 ins filmische Rampenlicht und wurde sagenhafte acht Mal für den Oscar nominiert – ohne ihn ein einziges Mal entgegennehmen zu können.

Glenn Close hat trotz 108 Filmen und zahlreicher Nominierungen noch nie einen Oscar erhalten

Vor einiger Zeit wies Deutsche Welle darauf hin, dass die berühmte Filmschauspielerin Glenn Close mit ihrer Fähigkeit, für den Oscar nominiert zu werden, um ihn dann am Ende nicht zu bekommen, vielen Stars leider den Rang abläuft.

Dabei hat Close in 108 Filmen mitgewirkt und wurde erstaunliche acht (!) Mal mit dem Oscar nominiert. Close steht mit ihren 78 Jahren immer noch in großen Produktionen vor der Kamera und ist als Darstellerin bekannt, die in verschiedenen Genres unterwegs ist.

Die Nominierungen starteten übrigens gleich bei ihrem Filmdebüt 1982: In Garp und wie er die Welt sah spielte Close Jenny Fields, die Mutter der Hauptfigur Garp (Robin Williams). Sie wurde für eine Auszeichnung als Beste Nebendarstellerin in Erwägung gezogen, bekam sie aber nicht.

In den Filmen Eine verhängnisvolle Affäre und Gefährliche Liebschaften, in denen sie eine Hauptrolle spielte, wurde sie erneut nominiert – und ging wieder leer aus. Dieser Vorgang wiederholte sich 2012 mit ihrer Hauptrolle in Albert Nobbs sowie 2021 als Nebendarstellerin in Hillbilly-Elegie.

Glücklicherweise ist der Oscar nicht die einzige Auszeichnung. Glenn Close gewann in ihrer Laufbahn diverse andere Preise. So erhielt sie mehrfach den Golden Globe, beispielsweise für die Miniserie Der Löwe im Winter oder die Anwaltsserie Damages – Im Netz der Macht. Außerdem ist Close nach wie vor im Filmgeschäft aktiv.

Erst 2025 war sie in Wake Up a Dead Man: A Knives Out Mystery von Rian Johnson in einer Hauptrolle zu sehen. Wer weiß, vielleicht kann die Schauspielerin eines nicht allzu fernen Tages noch einen Oscar mit nach Hause nehmen.