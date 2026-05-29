8,3 von 10 Punkten: Fallout-Star Walton Goggins sollte nach der ersten Folge aus seiner besten Serie gefeuert werden, doch er schaffte es auf 86 Episoden

Goggins Rolle war nie dafür gedacht, länger als eine Episode in dieser gefeierten Crime-Kultserie dabei zu sein. Nach dem Piloten wollte der Showrunner den Fallout-Star so sehr, dass er für ihn kämpfte.

Im Jahr 2002 fielen Walton Goggins die Rollen in Fernsehserien nicht gerade zu. Seine Filmographie in dieser Zeit strotzt vielmehr von kleineren Filmrollen und nur selten von Gastauftritten in Serien. Einen dieser Kurzauftritte sollte er in Folge 1 der Kult-Polizeiserie The Shield - Gesetz der Gewalt absolvieren. Doch bei diesem einen Auftritt blieb es nicht und Goggins war von 2002 bis 2011 für insgesamt 86 Folgen Teil der Stammbesetzung.

Nicht einmal Walton Goggins wusste, dass er die Arbeit an The Shield fortsetzen würde

Tatsächlich wollte Goggins sehr gerne Fuß im Fernsehen fassen. Wie er Entertainment Weekly 2022 erzählte, wusste man damals nicht, was man mit ihm hätte anstellen sollen. Als er dann das Drehbuch für The Shield las, war er sofort Feuer und Flamme. Dass die Verantwortlichen ihn nach dem Piloten feuern wollten, wusste er zunächst nicht.

Shawn verriet es mir erst am Ende der 1. Staffel, während wir den Audiokommentar für die DVD aufnahmen; ich fragte daraufhin völlig fassungslos: ‘Wie bitte?! Ich hatte doch nur zwei Zeilen!’

Showrunner Shawn Ryan (The Night Agent) wusste jedoch, zu was Goggins fähig ist, und wollte es den Verantwortlichen beweisen. Vor allem war es seine Rolle in Apostel!, die Ryan dazu brachte, alles auf Goggins zu setzen. In einem Interview mit Business Insider sagte der Schauspieler dazu:

Shawn Ryan [...] sagte: ‘Ich habe gerade diesen Typen in ‚The Apostle‘ gesehen – lass mich eine Folge für ihn schreiben.’ Und so drehte sich die zweite Folge im Grunde tatsächlich um meine Figur. Und [dann] sahen es die Verantwortlichen und meinten: ‘Er ist genau der Richtige für uns.’

Damit war Goggins fester Bestandteil der Serie und The Shield wurde für 7 Staffeln produziert. Bei Moviepilot hält die Serie derzeit eine sehr hohe Durchschnittsbewertung von 8,3 Punkten. Das schafft kaum ein Projekt – Walton Goggins aber sammelte mit The Shield und Sons of Anarchy gleich zwei Serien mit diesem Spitzenwert. Fallout schafft es bei euch immerhin auf 7,9 von 10 Punkten.

22 Jahre vor Fallout: The Shield war Walton Goggins erste lange Serienrolle und wäre fast nicht produziert worden

Dass Shawn Ryan an Walton Goggins glaubte, war ein großes Glück für den Schauspieler. Da er bis dahin meist nur in wenigen Folgen von Serien auftauchte, hatte er nun die Chance, eine langfristige Rolle zu spielen.

Laut TV Line war der Sender FX allerdings auch schon zuvor eher zurückhaltend, was The Shield betraf. Eine Polizeiserie über eine korrupte Exekutive war schwer zu vermarkten. Glücklicherweise hatte Training Day mit Denzel Washington im Jahr zuvor großen Erfolg gefeiert, sodass die Sendeverantwortlichen sich auf die Serie einließen.

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Heute gehört Walton Goggins zu den bekanntesten Serienstars überhaupt. Es folgten Serien wie Justified, The Rigtoeus Gemstones und natürlich zuletzt Fallout, die Goggins neben seinen zahlreichen Filmrollen vom ständig arbeitenden Schauspieler zum Star gemacht haben.

The Shield gibt es in Deutschland derzeit leider in keiner Streaming-Flatrate. Bei Amazon Prime Video, Maxdome und Apple TV könnt ihr alle Staffel kaufen.