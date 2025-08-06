8 wichtige Fragen, die Wednesday Staffel 2 Teil 2 beantworten muss

Der erste Teil von Wednesday Staffel 2 hat uns auf Netflix erreicht und mit zahlreichen offenen Fragen zurückgelassen. Diese Antworten muss Teil 2 liefern.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Wednesday Staffel 2 Teil 1!

Nach fast drei Jahren Wartezeit sind die ersten Folgen von Wednesday Staffel 2 bei Netflix eingetroffen und haben die Geschichte von Jenna Ortegas titelgebender Heldin an der Nevermore Academy weitererzählt. Teil 1 hat uns jedoch mit einigen offenen Fragen samt Cliffhanger zurückgelassen, die nach einer dringenden Antwort verlangen.

Frage 1: Hat Wednesday Tylers Angriff überlebt?

Am Ende von Teil 1 wird Wednesday mit Tylers (Hunter Doohan) Monster Hyde konfrontiert, der sie gewaltvoll aus dem Fenster der Willow Hill Psychiatrie schleudert. Blutüberströmt landet Wednesday auf dem Hof vor dem Gebäude und scheint bewusstlos, während sie von der Polizei umzingelt wird. Auch wenn Teil 1 hiermit einen großen Cliffhanger aufgemacht hat, ist diese Frage wohl am leichtesten zu beantworten.

Denn die Serie hieße wohl nicht Wednesday, wenn Wednesday in diesem Mid-Season-Finale tatsächlich sterben würde. Nach dem Abspann von Folge 4 gibt es bereits einen ersten Teaser zu Staffel 2 Teil 2 zu sehen, in dem wir Wednesday in einem Koma präsentiert bekommen. Zum Ende des Teasers macht sie aber bereits die Augen auf. Somit gibt es hier schon jetzt Entwarnung.

Frage 2: Was hat Tyler vor?

Tyler ist aus dem Willow Hill Krankenhaus ausgebrochen und hat kurz zuvor seine Meisterin Marilyn Thornhill (Christina Ricci) ermordet. Es wurde bereits angedeutet, dass etwas Schreckliches passieren soll, wenn ein Hyde seine Herrin tötet. Die Frage ist, was Tyler nun vorhat. Einen möglichen Hinweis darauf hat er uns bereits gegeben, als er Wednesday liebe Grüße an Enid (Emma Myers) ausrichten hat lassen.

Enid hat Tyler am Ende von Staffel 1 nach seinem Angriff auf Wednesday besiegt und war dafür verantwortlich, dass Tyler gefasst wurde. Dass er hier jetzt auf Rache sinnt, ist sehr gut möglich. Was uns zur nächsten Frage bringt.

Frage 3: Wird Wednesdays Vision um Enids Tod wahr?

Wenn Tyler hinter Enid her ist, war das womöglich von Anfang an die große Bedrohung, um die es in Wednesdays Vision um Enids Tod ging. Denn Wednesday ist schließlich dafür verantwortlich, dass Tyler und die anderen Insass:innen aus Willow Hill entkommen konnten. Natürlich ist es auch möglich, dass sich Raben- und LOIS-Strippenzieherin Judi (Heather Matarazzo) nun an Wednesday rächen möchte und dabei auch Enid in Gefahr gerät. Die Möglichkeiten sind jedenfalls dahingehend vielfältig.

Frage 4: Was hat Judi vor?

Generell ist die Frage, was Judi nach ihrer wahrscheinlichen Flucht aus Willow Hill vorhat. Sheriff Santiago (Luyanda Unati Lewis-Nyawo) sowie die weitere Polizei wird jetzt voraussichtlich gezielt gegen Judi ermitteln. Dass sie weiterhin Dunkles im Schilde führt und womöglich einen weiteren Schachzug gegen Wednesday plant, dürfte aber sicher sein.

Frage 5: Was geschah mit Tante Ophelia – und welche Rolle wird sie noch spielen?

Wednesday hat Tante Ophelia (Frances O'Connor) aus Willow Hill befreit. Wir wissen bereits, dass Tante Ophelia Wednesdays übernatürliche Gabe teilt und diese in der Vergangenheit zu weit trieb. Daraufhin soll sie in der psychiatrischen Einrichtung gelandet sein. Morticia (Catherine Zeta-Jones) und ihre Mutter Hester (Joanna Lumley) sollen dazu tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten gehabt haben. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieses Familiendrama mit Ophelias Rückkehr nun gestaltet. Gleichzeitig hat Wednesday in Ophelia womöglich eine neue Mentorin gefunden, die sie bei der Erkundung ihrer Gabe leitet.

Frage 6: Wer ist Schlürfi wirklich und was hat er noch vor?

In der ersten Folge hören wir die Gruselgeschichte eines Jungen mit einem schwachen Herzen, der sich ein Herz aus einem Uhrwerk zusammenbaut und daraufhin zahlreiche Experimente an Lebewesen vorgenommen hat. Eines Tages soll er es übertrieben haben und unter einem Baum im Wald der Nevermore Academy begraben worden sein. Pugsley (Isaac Ordonez) hat Schlürfi (Owen Painter) aus dessen Wurzeln zum Leben erweckt.

Doch die Frage ist, ob das wirklich der besagte Junge mit dem schwachen Herzen war, oder es sich dabei nicht etwa um Augustus Stonehearst gehandelt hat, der letztendlich in Willow Hill gelandet ist und dort weitere Experimente an Außenseiter:innen startete. Die Frage wäre dann, wer Schlürfi eigentlich ist – eine Art Frankensteins Monster? Und was ist seine wahre Intention? Wir werden es noch herausfinden.

Frage 7: Was hat es mit dem Kult auf sich?

Nahezu nebensächlich sehen wir, wie Bianca Barclay (Joy Sunday) ihre Mutter in einer Pension besucht. Sie soll dem Kult entflohen sein, der bereits in Staffel 1 mehrfach kurz unter dem Namen MorningSong erwähnt wurde, und sich dort verstecken. Den Anführer des Kults, Biancas Stiefvater Gideon Sterling, sehen wir als gesuchten Verbrecher kurz im Fernsehen. Mehr haben wir dazu noch nicht erfahren. Doch können wir uns sicher sein, dass dieser Handlungsstrang in Teil 2 noch eine Rolle spielen wird.

Frage 8: Wann kommt Lady Gaga?

Für alle Musikliebhaber:innen womöglich die drängendste Frage zu Wednesday Staffel 2 Teil 2: Wann und wo taucht endlich Lady Gaga auf? Denn die Pop-Sängerin und Schauspielerin haben wir in Teil 1 noch nicht als ihre angekündigte Figur Rosaline Rotwood gesehen. Ihr Name tauchte bisher lediglich auf einem Schild vor dem Haus auf, das Morticia während ihrer Zeit an der Nevermore Academy bezogen hat: Rotwood Cottage ist darauf zu lesen. Gehört das Haus also Gagas Figur? Und wie wird sie in die Handlung eingebunden?

Und das war natürlich noch längst nicht alles. Diese und noch mehr Antworten gibt es (hoffentlich) am 3. September 2025, wenn die restlichen vier Folgen von Wednesday Staffel 2 bei Netflix eintreffen. Mehr zur Wednesday-Rückkehr hört ihr in unserem Podcast:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

