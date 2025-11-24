85 Filme und Serien in 6 Jahrzehnten: Dieser Weltstar denkt mit 83 Jahren noch lange nicht ans Aufhören

Er hat einige der ikonischsten Helden der Leinwand gespielt und feierte dieses Jahr den Einstand in ein Mega-Franchise. An Ruhestand verschwendet er jedoch keine Gedanken.

Schmuggler, Detektiv, Archäologe – drei Berufe, die seine ikonischsten Rollen ausgeübt haben. Jede einzelne von ihnen hat er bereits in den 70ern und 80ern gespielt in den letzten zehn Jahren noch mindestens einmal verkörpert. Harrison Ford ist eine lebende Legende und hat in mehr Filmen und Serien mitgespielt, als er Lebensjahre zählt. Und dennoch steht der 83-Jährige auch heute noch nicht vor seinem Karriere-Aus.

Harrison Ford blickt auf eine lange Karriere zurück und will mehr

Bekannt wurde Harrison Ford vor allem als Han Solo in Krieg der Sterne und als Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes. Auch in Blade Runner, welcher laut Forschenden der beste Sci-Fi-Film aller Zeiten ist, hat Ford geglänzt. Alle drei Franchises wurden im neuen Jahrtausend fortgesetzt. Außerdem war der Schauspieler dieses Jahr als US-Präsident und Roter Hulk in Captain America 4: Brave New World zu sehen.

In einem Interview mit Variety blickte Harrison Ford nun auf seine Karriere zurück. Dabei stellte er auch klar, dass er überhaupt nicht daran denke, kürzerzutreten oder in den Ruhestand zu gehen. Ganz im Gegenteil.

Nein. Eines der Sachen, die ich an dem Job als Schauspieler so anziehend fand, ist, dass sie auch alte Leute brauchen, um die Rollen von alten Leuten zu spielen.

Harrison Ford gehört zum alten Eisen, ist aber noch nicht eingerostet

Bei aller Lust am Handwerk ist Harrison Ford es sich also nicht zu schade einzugestehen, dass er mittlerweile zum alten Eisen gehört. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, weiterhin sein Bestes zu geben. Actionfilme wie die MCU-Filme werden dabei wahrscheinlich seltener. Vielleicht gibt es deshalb auch noch keine Bestätigung, ob Harrison Ford als Thaddeus Ross aka Red Hulk je wieder zurückkehren wird. Laut eigener Aussage konnte Kevin Feige ihn bisher zumindest nicht überzeugen.



