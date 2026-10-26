87 Jahre alt, 135 Filme und immer noch aktiv: Diese Filmlegende kehrt in Avengers Doomsday zurück, aber er ist noch begeisterter davon, seine Rolle in Der Herr der Ringe wieder aufzunehmen

Dieser Schauspielstar ist mit fast 90 Jahren eine lebende Schauspiellegende. Hier erfahrt ihr mehr Details zu seiner baldigen Rückkehr in den Mega-Franchises Avengers und Herr der Ringe.

In seiner langen Schauspielkarriere kann der britische Schauspielstar Ian McKellen auf mehrere ikonische Projekte und Rollen zurückblicken. Während seine Vita auf IMDb rund 135 Filme umfasst, hat er seine wohl legendärsten Rollen in den Herr der Ringe-Filmen als Gandalf sowie als Bösewicht Magneto im X-Men-Franchise verkörpert.

Mit 87 Jahren ist McKellen noch immer aktiv und wird ausgerechnet in diesen beiden Paraderollen nochmal zu sehen sein. Vor kurzem verriet er außerdem, auf welche Rückkehr der beiden Figuren er sich persönlich mehr freut.

Ian McKellen brennt mehr für Herr der Ringe-Rückkehr statt Marvel-Auftritt

Noch dieses Jahr wird der Brite in dem Marvel-Mega-Blockbuster Avengers 5: Doomsday erneut als X-Men-Schurke Magneto auftreten. Wie groß seine Beteiligung ausfällt, ist nicht klar, denn der Film ist generell mit so vielen Figuren und Stars vollgepackt, dass sicherlich nicht jeder im Rampenlicht stehen kann.

So oder so freut sich McKellen ohnehin mehr auf seine Gandalf-Rückkehr im kommenden neuen Herr der Ringe-Kinofilm The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Genauer erklärte er seine Gefühle kürzlich im Rahmen der Premiere seines neuen Films Frank And Percy gegenüber Digital Spy :

Ich glaube, vielleicht – ach, eigentlich ist es unfair –, aber Gandalf bedeutete, dass ich nach Neuseeland zurückkehren musste – was für sich genommen schon eine besondere Sache ist –, um dort mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich schon vor 20 oder mehr Jahren zu tun hatte; die sind inzwischen alle erwachsen, ein Stück älter geworden, haben selbst Kinder und so weiter.

Zur Mittelerde-Saga hat der Star deutlich persönlichere Gefühle und stärkere Erinnerungen als zur aktuellen Avengers-Reihe, die im kommenden Film von vielen Stars angeführt wird, zu denen McKellen gar keinen Bezug hat:

Was den Avengers-Film betrifft – da war für mich alles neu, es war also eine andere Erfahrung. Aber ich bin sehr froh, bei beidem mitgewirkt zu haben. Ja, habe ich nicht ein Riesenglück, dass ich in diesen beiden großartigen Filmreihen dabei sein durfte?

Wann starten Avengers 5 und The Hunt for Gollum im Kino?

Fans der Franchises und des Stars bekommen in einigen Wochen zuerst McKellens Magneto-Auftritt in Avengers 5: Doomsday zu sehen. Der Marvel-Film, der auch den ersten großen Auftritt von Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom markiert, läuft ab dem 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

Exakt ein Jahr später, am 16. Dezember 2027, folgt dann The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Der nächste Herr der Ringe-Kinofilm wird von Gollum-Star Andy Serkis inszeniert und soll eine Mittelerde-Erfahrung durch die Augen der legendären Fantasy-Kreatur versprechen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unseren Schwesternseiten AlloCiné und FILMSTARTS erschienen.