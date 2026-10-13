Er ist 88 Jahre alt, hat 130 Filme gedreht und 2 Oscars gewonnen: Diese Hollywood-Legende ist immer noch aktiv und hat erst vor fünf Jahren einen Oscar-Rekord gebrochen

Nicht nur aufgrund seiner Hannibal Lecter-Rolle hat sich Anthony Hopkins einen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Doch ans Aufhören denkt der zweifache Oscarpreisträger offenbar noch lange nicht.

Es gibt Schauspieler, deren Namen allein schon reichen, um einem Film zusätzliches Gewicht zu verleihen. Anthony Hopkins gehört zweifellos dazu. Spätestens seit seiner unvergesslichen Darstellung des Kannibalen-Killers Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer ist der gebürtige Waliser eine feste Größe des internationalen Kinos. Für den Psychothriller gewann er 1992 seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller.

Fast drei Jahrzehnte später bekam er für seine ergreifende Darbietung eines Demenzkranken in The Father den zweiten Goldjungen in derselben Kategorie und wurde so mit 83 Jahren zum ältesten Schauspiel-Oscargewinner aller Zeiten – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Hopkins auch im Spätherbst seiner Karriere zu Höchstleistungen vor der Kamera fähig ist.



Doch statt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, pflegt der mittlerweile 88-Jährige weiterhin fleißig seine ohnehin schon imposante Vita. Vor allem sein nächstes Projekt klingt äußerst vielversprechend.



Anthony Hopkins wird für Guy Ritchie in Wife and Dog zum Milliardär

Unter den laut IMDb aktuell acht (!) Filmen in Hopkins' Pipeline befindet sich auch der düstere Thriller Wife and Dog von Kult-Regisseur Guy Ritchie (Snatch). Darin spielt Hopkins den milliardenschweren Unternehmer Fairbank, der seine Tochter (Rosamund Pike) völlig überraschend zur alleinigen Nachfolgerin seines Firmenimperiums bestimmt. Die Entscheidung des Patriarchen löst jedoch einen erbitterten Erbschaftsstreit aus, der eine Kette von Intrigen und Morden nach sich zieht.

Seht hier den Trailer zu Wife and Dog mit Anthony Hopkins:

In dem blutigen Machtkampf, der die britische Oberschicht mit der Londoner Unterwelt kollidieren lässt, mischen zudem noch Stars wie Benedict Cumberbatch (Sherlock), Paddy Considine (House of the Dragon), James Norton (House of Guinness) und Cosmo Jarvis (Shogun) mit. Der deutsche Kinostart des Films ist für den 18. Februar 2027 vorgesehen.

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Anthony Hopkins bleibt auch mit 88 Jahren ein gefragter Name in Hollywood

Dass der Hollywood-Veteran auch nach über sechs Dekaden Karriere noch immer gerne gecastet wird, überrascht angesichts seines Könnens kaum. Viel bemerkenswerter ist, wie selbstverständlich er zwischen großen Blockbustern und Independent-Streifen wechselt und dabei stets neue Herausforderungen sucht. Ob als titelgebender US-Präsident in Nixon, Göttervater Odin in Thor oder Holocaust-Lebensretter Nicholas Winton in One Life: Hopkins' Präsenz auf der Leinwand übte schon immer eine besondere Faszination aus.

Während andere Legenden seines Alters allmählich in ihren Ruhestand gleiten, kann bei dem zweifachen Oscar- und Emmy-Gewinner davon überhaupt keine Rede sein. Zuletzt drehte er unter anderem mit einer weiteren Schauspiel-Ikone das Biopic Maserati: The Brothers. Außerdem stand er für das Drama A Visit to Grandpa's, den Sci-Fi-Thriller Eyes in the Trees sowie die Romanverfilmung The Housekeeper vor der Kamera, die allesamt noch auf ihre Veröffentlichung warten.



Als wäre das nicht schon genug, stehen des Weiteren die Dreharbeiten zum Biopic The Species bevor, in dem Hopkins als Charles Darwin zu sehen sein wird.