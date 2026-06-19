9 Jahre Arbeit und dann das: Heute läuft ein Blockbuster-Desaster im Fernsehen

Eine emotionale Story, gelungene Gags und zahlreiche Cameo-Auftritte – bei der DC-Verfilmung stimmte vieles, dennoch wurde er zum Flop. Heute könnt ihr das Multiversum-Abenteuer im TV sehen.

2023 sollte der Superheldenfilm The Flash zum großen Rettungsanker für das angeschlagene DC-Universum werden. Das Studio setzte hohe Erwartungen in den Film, investierte neun Jahre Entwicklungszeit und ein Budget von rund 200 Millionen US-Dollar. Doch trotz überwiegend positiver Kritiken konnte er die Kinokassen nicht klingeln lassen. Wer The Flash bisher verpasst hat, kann ihn heute im Fernsehen sehen.

RTL zeigt am Sonntag, den 21. Juni 2026 den blitzschnellen Superhelden um 20:15 Uhr. Ein paar Stunden später läuft die Wiederholung um 00:30 Uhr. Außerdem gibt es am 3. Juli um 22:15 Uhr eine weitere Ausstrahlung, diesmal auf Vox. Alternativ ist der Film auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern verfügbar.

Superhelden-Flop The Flash ist besser als das Einspielergebnis

Barry Allen (Ezra Miller) entdeckt, dass er seine Supergeschwindigkeit nutzen kann, um durch die Zeit zu reisen. Getrieben vom Wunsch, das tragische Schicksal seiner Familie zu verändern, greift er in die Vergangenheit ein und löst damit weitreichende Folgen für die gesamte Realität aus.

Plötzlich befindet sich Barry in einer alternativen Zeitlinie, in der bekannte Helden fehlen und eine gewaltige Bedrohung die Erde heimsucht. Um die Welt zu retten, muss er einen längst pensionierten Dunklen Ritter zurück ins Geschehen holen. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als das Batman-Urgestein Michael Keaton, der nach über 30 Jahren erstmals in seine ikonische Rolle zurückkehrt.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende Inhalte von uns.

Die lange Odyssee des DC-Superheldenfilms The Flash

Der Weg ins Kino war für The Flash ungewöhnlich lang. Bereits Mitte der 2010er-Jahre wurde das Projekt angekündigt und sollte ursprünglich deutlich früher erscheinen. Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. Mehrere Regisseure verließen das Projekt, Drehbücher wurden überarbeitet und hinter den Kulissen gab es kreative Differenzen über die Ausrichtung des Films.

Erst 2021 begannen schließlich die Dreharbeiten, bevor der Film zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Der Ansturm im Kino blieb allerdings aus. The Flash spielte nur rund 271 Millionen US-Dollar ein, deutlich zu wenig für einen Blockbuster dieser Größenordnung.

Dabei lohnt sich der Film, auch laut unserem ausführlichen Film-Check. Ähnlich wie Marvels-Hit Spider-Man: No Way Home setzt The Flash auf das Aufeinandertreffen verschiedener Generationen und Versionen bekannter Figuren und schreckt dabei vor schrägen Ideen nicht zurück. Neben Keatons Rückkehr gibt es zahlreiche Cameo-Auftritte und Anspielungen auf die lange Geschichte der DC-Filme.

Auch interessant:

Besonders die Dynamik zwischen den unterschiedlichen Barry-Versionen sorgt für viele humorvolle und emotionale Momente. Gleichzeitig erzählt der Film eine überraschend persönliche Geschichte über Verlust und Familie. Trotz überladener CGI-Effekte lobten viele Kritiker:innen die emotionale Geschichte und den insgesamt unterhaltsamen Ton des Films.