9 Jahre Freundschaft: Millie Bobby Brown machte einen Stranger Things-Star sogar zum Paten ihres Kindes

Millie Bobby Brown hat einem ihrer Co-Stars aus Stranger Things eine sehr persönliche Ehre zuteil werden lassen und ihn zum Patenonkel ernannt. Die Wahl überrascht nicht.

Im August gaben Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes) und ihr Mann Jake Bongiovi bekannt, dass sie eine Tochter adoptiert haben. Die Rolle des Patenonkels wird ein sehr vertrautes Gesicht aus dem Stranger Things-Cast übernehmen.

Millie Bobby Brown hat sich für einen Patenonkel entschieden: Stranger Things Co-Star Noah Schnapp

Kürzlich berichtete E!News , dass Millie Bobby Brown sich für einen Paten für ihre Tochter entschieden hat. Es handelt sich dabei um Noah Schnapp, der neben Brown seit 2016 als Will Byers eine der Hauptrollen der Netflix-Serie spielt.

Brown berichtete Entertainment Tonight bei der Premiere der aktuellen 5. Staffel von Stranger Things, dass sie einen engen Draht zu dem gesamten Cast der Serie hätte:

Noah ist der Pate. Sadie ist sehr mütterlich. Ich vertraue ihnen allen, um ehrlich zu sein. Sie werden alle zu den schmalzigsten Versionen ihrer selbst, wenn sie in ihrer Nähe sind und ihre Babystimme zum Vorschein kommt.

Und fügte hinzu:

Wir versuchen einfach immer, etwas zusammen zu unternehmen. Also fragen wir uns immer nur: 'Wann hast du Zeit? Wo bist du? Wo auf der Welt befindest du dich gerade?'

Das gilt besonders für Noah Schnapp:

Noah und ich sind ziemlich aktiv, das muss ich sagen.

Auch Schnapp empfindet Brown und die anderen Darsteller:innen als wichtigen Teil seines Lebens:

Das ist meine Familie. Ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen. Das geht weit über die Arbeit hinaus – und das meine ich ganz ernst. Diese Freundschaften werden wir ein Leben lang pflegen.

Noah Schnapp und Millie Bobby Brown standen neun lange Jahre gemeinsam vor der Kamera. In dieser Zeit sind sie enge Freund:innen geworden. Schnapp bezeichnet Brown und den Rest des Stranger Things-Casts wortwörtlich als Familie. Es ist also naheliegend, dass Schnapp zum Paten von Millie Bobby Brown Kind geworden ist.

Da Schnapp nun eine so wichtige Rolle in Millie Bobby Browns Familie einnimmt, ist davon auszugehen, dass der Kontakt auch weiter erhalten bleiben wird.

