900 Millionen schwere Filmreihe mit 5 Teilen kehrt nächste Woche ins Kino zurück: 13 Jahre mussten wir warten

Nächste Woche ist es endlich so weit, denn nach 13 Jahren startet der sechste Teil einer der beliebtesten Parodie-Reihen in den Kinos. Die bisherigen fünf Teile konnten insgesamt knapp 900 Millionen US-Dollar einnehmen.

Die Komödie ist ein Genre, welches es immer seltener im Kino zu sehen gibt. Umso schöner ist es, dass in letzter Zeit einige beliebte Reihen eine Rückkehr auf die große Leinwand feierten. Vergangenes Jahr startete ein Reboot von Die nackte Kanone und nächstes Jahr soll es sogar einen neuen Spaceballs geben. Doch bereits nächste Woche startet der neueste Ableger von Scary Movie, auf den die Fans 13 Jahre warten mussten.

Mit Scary Movie kehrt die erfolgreichste Parodie-Reihe zurück auf die Leinwand

Am Donnerstag, den 4. Juni startet Scary Movie in den deutschen Kinos. In dem Film werden unter anderem Anna Faris, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall und Dave Sheridan in ihren Rollen zurückkehren. Der erste Trailer offenbarte bereits, dass auch hier wieder sehr aktuelle Horrorfilme wie Weapons, Blood & Sinners und The Substance aufs Korn genommen werden. Die Regie hat diesmal Michael Tiddes übernommen. In den USA hat der Film bereits eine Altersfreigabe, welche Fans der ersten beiden Teile freuen dürfte.

Wie The Numbers berichtet, ist die Scary Movie-Reihe mit einem gesamten Einspielergebnis von knapp 900 Millionen US-Dollar die erfolgreichste reine Parodie-Reihe aller Zeiten. Mit dem sechsten Teil könnte die Reihe die magische Eine-Milliarde-Dollar-Marke knacken. Mit Scream 7 konnte das Franchise, welches als Hauptvorlage für die Scary Movie-Filme diente, bereits zu Beginn des Jahres diesen Rekord erzielen.

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Wird es einen siebten Scary Movie-Film geben?

Eine offizielle Bestätigung von einem siebten Teil der Scary Movie-Reihe bleibt noch aus, doch Gerüchten zufolge soll Marlon Wayans bereits die Diskussionen über eine mögliche weitere Fortsetzung angedeutet zu haben.