Ein Pferd als Filmstar? Das gab es vor mehreren Jahrzehnten tatsächlich. Moviepilot macht mit euch eine kleine Zeitreise und stellt euch das Rekord-Ross von Hollywood genauer vor.

Eine altbekannte Hollywood-Filmregel besagt, dass man niemals mit Kindern oder Tieren drehen solle. Bei bestimmten Genres und Geschichten lässt sich dieser Vorsatz natürlich kaum einhalten. So ist beispielsweise ein Western ohne Pferde in vielen Fällen undenkbar. Doch während unter anderem John Wayne, Clint Eastwood und Gary Cooper zu Stars dieser beliebten Filmgattung wurden, standen ihre tierischen Sidekicks praktisch gar nicht im Rampenlicht.

Wie so oft, gibt es hier jedoch Ausnahmen. Dürfen wir vorstellen? Trigger. Das so getaufte Pferd war der wohl berühmteste und erfahrenste Hollywood-Vierbeiner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ritt sich über fast drei Dekaden in die Herzen des US-amerikanischen Kino- und TV-Publikums. Dabei war es untrennbar mit dem Western-Star Roy Rogers (Schwarzes Kommando) verbunden. Galoppieren wir aber zunächst zurück zum Anfang dieser beeindruckenden Pferde-Karriere.

92 Filme und über 100 Serienepisoden: Hollywood-Pferd Trigger hält tierischen Weltrekord

Der zur Palomino-Rasse gehörende Trigger wurde vermutlich 1934 auf einer Ranch in San Diego geboren und zunächst Golden Cloud genannt. Seinen ersten Filmauftritt feierte das noch junge Pferd 1938 im Abenteuerfilmklassiker Robin Hood, König der Vagabunden, wo es die Schauspiel-Ikone Olivia de Havilland (Vom Winde verweht) auf dem Rücken trug.

Noch im selben Jahr wurde das schnelle Ross von Roy Rogers für seinen ersten großen Film Under Western Stars persönlich ausgesucht. Der Schauspieler, der später als "singender Cowboy" Weltruhm erlangte, verliebte sich sofort in das Tier und erkannte schnell, dass das Publikum dieselbe Begeisterung empfand. Prompt kaufte Rogers den Hengst (für 2.500 US-Dollar), benannte ihn in Trigger um und trat mit ihm in den folgenden Jahrzehnten gemeinsam in etlichen weiteren Western auf, darunter Billy the Kid lebt, Das Herz des goldenen Westens, Don't Fence Me In und Schüsse auf der Ranch.

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Ihre "Abschiedstournee" legten sie dann in der NBC-Serie The Roy Rogers Show hin, die von 1951 bis 1957 lief und in dieser Zeitspanne 104 Folgen umfasste. Damit endete die langjährige Ära des überaus beliebten Mensch-Pferd-Duos in Hollywood. Trigger stellte in dieser Zeit einen erstaunlichen Weltrekord auf: Laut Guinness World Records kam er auf insgesamt 92 Filmcredits, so viele wie kein anderer Tierdarsteller vor oder nach ihm.

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Das wurde aus Trigger nach der Rekord-Karriere

Darüber hinaus hatte Trigger weiteren Seltenheitswert in der Traumfabrik: So wurde ab den 1940er-Jahren prominent mit ihm auf Filmplakaten als "Smartest Horse in the Movies" geworben. Auch abseits der Kamera absolvierte Roy Rogers mit seinem tierischen Begleiter öffentliche Auftritte und besuchte mit ihm Kinder in Krankenhäusern.

Trigger, der bis zu 150 Kunststückchen beherrscht haben und sogar ein paar Meter auf den Hinterbeinen gelaufen sein soll, starb 1965 im stattlichen Alter von 31 Jahren. Rogers ließ ihn nach seinem Tod präparieren und ab 1967 im Roy Rogers-Dale Evans Museum ausstellen. Nach dessen Schließung 2009 wurde der ausgestopfte Hengst mit dem restlichen Inventar verkauft. Sein Vermächtnis bleibt jedoch unvergessen.