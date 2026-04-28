92 Jahre alt, 80 Filme, 1 Oscar: Diese legendäre Schauspielerin bleibt in diesem Western mit Clint Eastwood unvergesslich

In ihrer langen Karriere hat diese über 90 Jahre alte Schauspielerin in fast 100 Filmen mitgespielt. Neben einer Oscar-Auszeichnung ist vor allem eine Rolle neben Clint Eastwood bemerkenswert.

Vor wenigen Tagen konnte die Schauspielerin Shirley MacLaine ihren 92. Geburtstag feiern. Die am 24. April 1934 geborene Amerikanerin ist eine Hollywood-Legende, die in ihrer langen Karriere auf gut 80 Filme zurückblicken kann. Dazu zählen ein Drama, für das sie mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, sowie ein bemerkenswerter Western an der Seite von Clint Eastwood.

Shirley MacLaine bewies besondere Chemie mit Clint Eastwood in Western von 1970

Als Schauspielstar wurde MacLaine in den 1950ern und 1960ern bekannt. In diesen Jahrzehnten spielte sie kleinere oder größere Rollen in großen Filmen wie Alfred Hitchcocks Immer Ärger mit Harry, Das Appartement von Billy Wilder oder der Abenteuer-Blockbuster In 80 Tagen um die Welt.

Erst letztes Jahr hat Collider daran erinnert, was für eine bemerkenswerte Performance MacLaine in dem Don Siegel-Western Ein Fressen für die Geier abgeliefert hat. Darin spielt sie eine Nonne namens Sara, die von dem wortkargen Söldner Hogan (Clint Eastwood) vor einer Vergewaltigung gerettet wird. Während sich zwischen beiden eine Freundschaft entwickelt, ist Hogan auch an Saras Wissen über eine Garnison interessiert, in die Eastwoods Figur eindringen will.

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Ein Fressen für die Geier, der auch unter dem Originaltitel Two Mules for Sister Sara bekannt ist, lebt neben vielen leichtfüßigen und überraschend komödiantischen Elementen von der aufrichtigen Chemie zwischen MacLaine und Eastwood, durch die die Schauspielerin den typischen Charakter unzähliger Genre-Produktionen mit dem Revolverhelden aufbricht.

Neben dieser Rolle in dem Film von 1970 ist das Drama Zeit der Zärtlichkeit aus dem Jahr 1983 ein bedeutender Meilenstein in der Laufbahn der Schauspielerin. Mit ihrer Rolle als Mutter Aurora gewann sie 1984 den Oscar als Beste Hauptdarstellerin.

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Zuletzt war MacLaine unter anderem in zwei Folgen der erfolgreichen Krimiserie Only Murders in the Building zu sehen. Neben ihrer Schauspielkarriere veröffentlichte sie außerdem mehrere Bücher zum Thema Spiritualität. Eines davon, Der Jakobsweg: eine spirituelle Reise, inspirierte den deutschen Komiker und Schauspieler Hape Kerkeling zu seiner eigenen Pilgerreise nach Santiago de Compostela.

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