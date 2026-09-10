93 Jahre alt, über 100 Filme und ein Oscar: Hollywood-Legende glänzt an der Seite von Taika Waititi und Pamela Anderson

Ellen Burstyn hat in über 100 Filmen mitgespielt. In der liebenswerten Tragikomödie Place to Be reist sie mit Marvel-Regisseur Taika Waititi nach New York und zeigt nebenbei ihr Können.

Ellen Burstyn und Taika Waititi scheinen abgesehen von einem Oscar nicht sonderlich viel gemeinsam zu haben, aber das prädestiniert sie für ein süßes kleines Roadmovie über zwei ungleiche Reisegenossen. Place to Be heißt die Tragikomödie, die die Schauspiellegende und den Thor 3-Regisseur vereint. In den knapp 100 Minuten Laufzeit besteht zu keiner Sekunde ein Zweifel daran, wem der beiden Academy Award-Gewinner dieser Film gehört.

Oscarpreisträgerin Ellen Burstyn hat in Place to Be keine Lust aufs Seniorenheim

Genau genommen müsste man von einem Roadmovie mit Trio sprechen. Dass Brooke, gespielt von der 93-jährigen Ellen Burstyn, ihre Reise antritt, verdankt sie einer Brieftaube, die sich in ihre Wohnung verflogen hat.

Brooke steht gerade gezwungenermaßen an einem Scheideweg. Ihre Kinder (Murray Bartlett und Pamela Anderson) drängen die Dame im gehobenen Alter dazu, ein Pflegeheim in Erwägung zu ziehen. Brooke scheut sich vor dieser Einschränkung ihrer Mobilität. Da kommt die Taube, die sie nur "Intruder", also Eindringling, tauft, genau zum rechten Zeitpunkt, damit Brooke das Weite suchen kann. Sie will den Besitzer des elegant geformten, hellgrauen Tiers ausfindig machen.

Wie der Ring am Beinchen des charakterstarken Geflügels verrät, muss sie dafür nach New York City reisen. Ohne Sohn und Tochter Bescheid zu sagen, setzt sich die Dame aus Chicago in einen Nachtzug. Hier trifft sie auf den gestressten Nelson (Waititi), der sich als kratzbürstig, aber hilfsbereit erweist.

Taika Waititi überzeugt in Place to Be, aber der Film gehört der großen Ellen Burstyn

Taika Waititi nimmt in Place to Be die Rolle des supporting players ein und unterstützt eine absolute Filmlegende mit einer zurückhaltenden Performance, die Burstyn eher die Bälle zuspielt, als ihnen selbst nachzujagen. Im Mittelpunkt des Roadmovies steht Ellen Burstyn, die beim Filmfestival von Venedig vor wenigen Tagen den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk bekommen hat. Burstyn blickt auf eine Filmografie mit über 100 Einträgen zurück.

Sie hat das seltene Treble aus Emmy, Tony und Oscar gewonnen, letzteren für Martin Scorseses Alice lebt hier nicht mehr. Fünf weitere Academy Award-Nominierungen sammelte die Darstellerin ein, darunter als beste Hauptdarstellerin in William Friedkins Der Exorzist und Darren Aronofskys Requiem for a Dream.

Die Filmlegende war stets die perfekte Ansprechpartnerin für das, was man schwierige Frauenrollen nennen mag. Rollen also, die sich dem traditionellen Leading-Lady-Muster entziehen. Ihre Figur Brooke aus Place to Be entzieht sich deshalb glücklicherweise dem harmonischen Abziehbild einer kuscheligen Filmgroßmutter. Brooke war mal jung und wild und die Abenteuerlust vergangener Jahrzehnte pulsiert noch irgendwo im Herzen der betagten Witwe. Sie mag sich zwar aufs Ende ihres Lebens zubewegen, aber an ihrer Dickköpfigkeit und ihrem Hang zur beinharten Retourkutsche ändert das wenig. Die nach außen hin fragile Frau bahnt sich ihren Weg zum Big Apple, angetrieben von ihrem flatterhaften Begleiter (damit ist nicht Waititi gemeint).

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Regisseur Kornél Mundruczó, der mit dem Netflix-Melodram Pieces of a Woman 2020 seinen Hollywood-Einstand abgeliefert hat, erzwingt in den schwächeren Momenten von Place to Be die emotionale Überwältigung. Dann erheben sich Vogelschwärme in den Himmel, getragen von einer etwas einfältigen Lehre davon, wie wir alle irgendwo hingehören, selbst wenn es uns nicht bewusst ist.

Der Film läuft in diesen Minuten Gefahr, seinen kleinen, aber feinen emotionalen Kern zu sprengen. Der gehört nicht den Vögeln, sondern Brooke und ihrer ungewöhnlichen Freundschaft mit Nelson. Die ist vielleicht nicht fürs Leben geschaffen, aber ein paar Tage hält sie allemal. Wer außerdem schon immer mal wissen wollte, wie viel eine renntüchtige Brieftaube wert ist, kommt hier endlich auf seine Kosten.

Ich habe Place to Be bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen, wo das Roadmovie seine Weltpremiere außerhalb des Wettbewerbs gefeiert hat. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht.