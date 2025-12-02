95 Prozent bei Rotten Tomatoes: Neuer Film begeistert Kritik, aber wir müssen noch lange warten

Die ersten Kritiken zu Marty Supreme mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle sind da und überschlagen sich nur so vor Lob. Hierzulande wird es jedoch noch eine Weile dauern, bis der Film zu sehen sein wird.

In den USA sind nun die ersten Kritiken zu Joshua Safdies neuem Film Marty Supreme erschienen. A24 bringt den Streifen dort an Weihnachten ins Kino, während wir hierzulande noch ein bisschen länger auf den Film mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle warten müssen. Eines lässt sich jedoch bereits feststellen: Die Kritiker:innen sind von Marty Supreme schwer begeistert.

Marty Supreme startet mit 95 Prozent bei Rotten Tomatoes

Der Film basiert auf dem Leben des Tischtennisprofis Marty Reisman, jedoch hat man sich beim Drehbuch einige kreative Freiheiten genommen. Der Film legt den Fokus auf Martys Erfolgsgeschichte und gewährt einen Einblick in sein Privat- und Liebesleben. Neben Timothée Chalamet sind auch Gwyneth Paltrow und der Rapper Tyler the Creator Teil des Casts. Hier haben wir den Trailer des Films besprochen.

Auf Rotten Tomatoes ist der Film jetzt mit einer Wertung von 95 Prozent positiver Kritiken bei insgesamt 62 Reviews gestartet. Auch auf Metacritic konnte der Film mit dem unglaublich starken Durchschnittswert von 88 starten. Viele Kritiker:innen bezeichnen den Film jetzt schon zusammen mit One Battle After Another als einen der besten Filme des Jahres. Viele sehen Chalamet nach diesem Film auch als den absoluten Favoriten für den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Wann kommt Marty Supreme in die deutschen Kinos?

Wie eingangs erwähnt, startet der Film in den USA pünktlich an Weihnachten zum Ende des Jahres und befindet sich damit mitten in der Awards Season.

Wie so häufig dauert es bei Filmen dieser Art immer ein wenig, bis sie auch in Deutschland in den Kinos starten, damit die Filme bereits einige Preise einheimsen konnten. So wird Marty Supreme ab dem 26. Februar 2026 in den deutschen Kinos laufen.

