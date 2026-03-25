"95 und weiser als der Rest von uns": So reagierte Star Trek-Legende William Shatner auf die Absetzung von Starfleet Academy

Nach der überraschenden Absetzung von Star Trek: Starfleet Academy meldet sich Raumschiff Enterprise-Star William Shatner mit einem cleveren Kommentar zu Wort.

Schauspieler William Shatner nimmt selten ein Blatt vor den Mund, was oft zu zotigen Anekdoten führt, wenn ihm zum Beispiel was nicht passt. Mit 95 Jahren kann man das dem rüstigen Raumschiff Enterprise-Star aber kein bisschen übel nehmen. Zur schockierenden Absetzung des jüngsten Franchise-Eintrags Star Trek: Starfleet Academy hatte er aber überraschend einfühlsame und erleuchtende Worte übrig. Academy-Star Robert Picardo zitierte diesen Kommentar wiederum mit den Worten: "95 und weiser als der Rest von uns."

William Shatner bedauert die Absetzung von Star Trek: Starfleet Academy

Seine geradezu poetischen Gedanken zur Essenz von Star Trek verbreitete Shatner über seinen Social-Media-Account bei X (via TrekMovie ):

Star Trek existiert in mehr als einer Welt. Es existiert in der Fantasie der Science-Fiction – seltsame und wunderbare Dinge, die unvorstellbare Möglichkeiten der Erkundung und menschlichen Bestrebungen durchspielen. Aber es existiert auch in der Fantasie der Menschen, der Perfektion der Menschen, der Erkundung der Menschen seit Anbeginn der Zeit und der fortgesetzten Erkundung – physisch, geistig und moralisch.

Es ist dieser Aspekt von Star Trek, den ich immer geliebt habe: etwas Physisches anzusehen, das zuvor nicht existiert hat, es aber jetzt durch diese talentierten Autoren und Designer tut. Aber auch die ewigen menschlichen Fragen anzusprechen, die Qualen, die Ekstasen.

Im Weiteren ging der ikonische Sternenflotten-Captain der Originalserie konkreter auf das Schicksal von Starfleet Academy ein:

Star Trek sollte noch lange basierend auf diesen Wahrheiten existieren. Ich für meinen Teil würde es lieben, seine Zukunft zu sehen. Mit Trauer höre ich von der Absetzung der neuen Star-Trek-Serie.

William Shatner zieht Parallelen zur Vergangenheit des Franchise

Darüber hinaus holte der kanadische Schauspieler noch weiter aus und erinnerte sich daran, wie das Publikum seinerzeit und mit jedem neuen Franchise-Eintrag auf Neuheiten reagierte.

Während der ersten Ausstrahlung meiner Star-Trek-Serie, in der ein Kuss beanstandet wurde, zogen viele Südstaatensender die Episode zurück und verurteilten die Show. Im heutigen Sprachgebrauch würde es absolut als 'woker Inklusions-Mist' bezeichnet werden, weil es den 'Normen' der Gesellschaft seiner Zeit widersprach. Es scheint sich nicht viel geändert zu haben.

Shatner spricht damit auf die legendäre Enterprise-Szene zwischen Captain Kirk und Kommunikationsoffizierin Uhura (Nichelle Nichols) an, in dem es zu einem der ersten Küsse zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau im US-Fernsehen kam. Nur durch eine List Shatners wurde dieser auch ausgestrahlt, so die Produktionslegende.

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Shatner weiter:

Und als die Das nächste Jahrhundert-Serie herauskam, gab es jede Menge Hass, weil sie 'nicht Star Trek' war und die Besetzung hatte wahrscheinlich Angst vor den Fans. Auch als die Serie mit [Scott] Bakula herauskam, wurde sie von den Fans verrissen, weil sie 'nicht Star Trek' war. Star Trek ist für jeden etwas anderes.

Was William Shatner da beschreibt, ist übrigens schon so gang und gäbe, dass es längst schon in Witzform verarbeitet wurde: "Ein Zeitreisender versucht herauszufinden, in welchem Jahr er gelandet ist. Als er einen Passanten fragt, was das schlimmste Star Trek sei, antwortet der 'Das neuste!', woraufhin der Zeitreisende sich eingestehen muss: 'Okay, das bringt mich auch nicht weiter.'"

