99 % bei Rotten Tomatoes: Marvel-Meisterwerk kehrt mit Staffel 2-Trailer zurück und das ist noch nicht das Beste

Eine der besten Marvel-Serien überhaupt kehrt in Kürze mit Staffel 2 zurück, zu der es jetzt den ersten Trailer gibt. Das ist noch nicht alles: Auch die Zukunft der X-Men-Abenteuer ist sicher.

Wer braucht schon ein bombastisches MCU mit echten Menschen, wenn er die 90er haben kann? Die Marvel-Serie X-Men '97 mit ihrem Retro-Animationsstil und einer fesselnden Handlung wurde 2024 zum Überraschungshit, der aktuell bei 99 Prozent Kritikwertung auf Rotten Tomatoes steht. Jetzt gibt es den ersten Staffel 2-Trailer.

Schaut euch hier den ersten Staffel 2-Trailer zu X-Men '97 an:

X-Men '97 - S02 Trailer (English) HD

Mit dem Marvel-Highlight ist längst nicht Schluss: X-Men '97 bekommt 4. Staffel

X-Men '97 dreht sich um die berühmte namensgebende Truppe an Marvel-Helden, die zu Beginn mit dem Verlust ihres Anführers Professor X (Originalstimme: Ross Marquand) klarkommen muss. Magneto (Matthew Waterson) übernimmt das Ruder, doch neue Herausforderungen für Mutanten und Menschheit führen in eine schwere Krise. Am Ende von Staffel 1 gibt das Team alles auf, um einen gefährlichen Asteroiden aufzuhalten.

Wie der Trailer zeigt, muss sich die mutierte Gemeinschaft zu Beginn von Staffel 2 wieder zusammenraufen: Nicht nur hat sie geliebte Mitstreiter verloren. Sie ist über mehrere Zeitebenen verteilt und von ihrer temporalen Heimat getrennt. Darüber hinaus droht Supertyrann Apocalypse (Marquand) noch immer, das Team zu vernichten.

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Mit Staffel 2 werden die Abenteuer der 90er-Helden aber nicht zu Ende gehen: Im Gespräch mit Entertainment Weekly hat Produzent Larry Houston nach Staffel 3 sogar bereits die Arbeit an Staffel 4 bestätigt. Schlechte Nachrichten also für die Mutanten: Ihre Schwierigkeiten finden vorerst keine Auflösung.

Wann kommt X-Men '97 Staffel 2 in den Stream?

Die 2. Staffel von X-Men '97 wird am 1. Juli 2026 auf Disney+ starten. Starttermine für Staffel 3 und Staffel 4 gibt es bisher noch nicht.