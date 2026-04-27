99 Prozent bei Rotten Tomatoes: Nach The Walking Dead hat der Schöpfer ein Meisterwerk geschaffen, das aus vorherigen Fehlern gelernt hat

Robert Kirkman genoss das Privileg, mit The Walking Dead seinen eigenen Comic als Serie adaptieren zu dürfen. Nicht immer makellos, woraus er für seinen Amazon-Hit Invincible die richtigen Lehren zog.

The Walking Dead war nicht nur eine der langlebigsten Serien des 21. Jahrhunderts, sondern gehört fraglos auch zu den bedeutsamsten dieser Epoche. Doch selbst die härtesten Fans der Zombie-Apokalypse werden wohl einsehen, dass über elf Staffeln hinweg nicht immer die besten kreativen Entscheidungen getroffen wurden. Das sieht selbst Robert Kirkman so, der bekanntlich die Comic-Vorlage zu The Walking Dead erschuf und ebenso eng in Produktion wie Entwicklung der Adaption involviert war.

Seit 2021 ist der Kreativkopf mit seinem zweiten großen Serienprojekt nach eigener Comic-Schöpfung voll beschäftigt: der ultrabrutalen Superhelden-Animation Invincible. Diese kommt sogar noch viel besser beim Publikum an als The Walking Dead und steht aktuell bei einem herausragenden Rotten Tomatoes -Score von 99 Prozent.

Die fantastische Resonanz rührt auch daher, dass Kirkman aus den eigenen Fehlern bei der Zombieserie gelernt hat, wie er 2025 gegenüber Radio Times erklärte.

"Was nicht kaputt ist, wird nicht repariert": Diesen The Walking Dead-Fehler vermeidet Robert Kirkman bei Invincible

Dabei offenbarte Kirkman, worauf er bei der bereits um Staffel 5 verlängerten Serie besonderes Augenmerk legt:

Bei dieser Serie verfolge ich den Ansatz: 'Was nicht kaputt ist, wird nicht repariert.' [...] Wir versuchen einfach, das zu bewahren, was in den Comics bereits vorhanden war, dem Ganzen einen neuen Anstrich zu geben, Dinge dort zu erweitern, wo es möglich ist, und sie dort zu kürzen, wo es notwendig erscheint.



Aber wenn es wichtige Momente und Ereignisse gibt, die in den Comics definitiv vorkommen und von denen ich weiß, dass sich die Fans darauf freuen, dann werden sie diese Momente auch zu sehen bekommen.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Hier bestehe auch der entscheidende Unterschied im kreativen Prozess von Invincible gegenüber The Walking Dead, wie Kirkman weiter erläuterte:

Es geht wirklich darum, das, was in den Comics stand, weiterzuentwickeln, und nicht darum, es zu verändern, nur um euch etwas Neues zu bieten. Das habe ich bei der Arbeit an The Walking Dead gelernt.



Damals sei er der Überzeugung gewesen, die bereits aus seinen Comics bekannten Momente in der Serienumsetzung "unbedingt verändern zu müssen". Bei Invincible verfolge er nun aber die Strategie, beliebte Szenen aus dem Original in der Adaption beizubehalten, aber auf eine Art und Weise wiederzugeben, die auch Fans der Vorlage ganz neu lieben lernen können.

Wo ihr Invincible und The Walking Dead streamen könnt

Die knallharte Superhelden-Serie Invincible gibt es nur exklusiv im Amazon Prime-Abo zum Streamen, wo erst kürzlich die Finalfolge von Staffel 4 veröffentlicht wurde. Um The Walking Dead zu sehen, habt ihr hingegen mehrere Auswahlmöglichkeiten: Die Zombieserie ist komplett in den Streaming-Abos von Amazon Prime, Netflix und Disney+ verfügbar.