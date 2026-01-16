A Knight of the Seven Kingdoms bei Netflix oder Amazon? So streamst du die neue Game of Thrones-Serie

Morgen startet A Knight of the Seven Kingdoms in Deutschland und dieser Artikel erklärt, wo du die neue Serie aus dem Game of Thrones-Universum schauen kannst. Es gibt mehrere Streaming-Optionen.

Das umstrittene Finale von Game of Thrones liegt nun fast sechs Jahre zurück, aber die Welt von Westeros ist geblieben. Erst startete mit House of the Dragon die Vorgeschichte der Targaryen-Familie und ihrer Drachen – die 3. Staffel soll dieses Jahr kommen. Dann wurde die nächste Serie aus dem Universum von George R.R. Martin angekündigt. Am Montag startet A Knight of the Seven Kingdoms nun endlich in Deutschland. Allerdings ändert sich beim Streaming-Angebot einiges im Vergleich zu den bisherigen GoT-Serien.



A Knight of the Seven Kingdoms streamt nicht bei Sky/WOW, sondern bei HBO Max

Die bisherigen GoT-Serien wurden in Deutschland zuerst bei Sky/WOW veröffentlicht, bei der neuesten Produktion ist das anders. Du kannst A Knight of the Seven Kingdoms nicht mit einem WOW-Abo schauen, sondern brauchst Zugang zu HBO Max. Die GoT-Mutter HBO ist seit dem 13. Januar in Deutschland mit dem hauseigenen Streaming-Dienst vertreten. Neue HBO-Serien werden deswegen nicht mehr für Sky lizenziert, sondern landen direkt bei HBO Max.

A Knight of the Seven Kingdoms startet am 19. Januar bei HBO Max, hier sind die Veröffentlichungstermine bei HBO Max:

19. Januar 2026: Folge 1 ("The Hedge Knight")

26. Januar 2026: Folge 2 ("Hard Salt Beef")

2. Februar 2026: Folge 3

9. Februar 2026: Folge 4

16. Februar 2026: Folge 5

23. Februar 2026: Folge 6

Eine Übersicht der HBO Max-Kosten und des Programms gibt es in diesem Moviepilot-Artikel. Kurz gesagt: Die Preisliste ähnelt der Konkurrenz. Es gibt eine günstigere Basis-Version mit Werbung (5,99 Euro im Monat), ein Standard-Abo (11,99 Euro) und ein Premium-Abo mit 4K-Qualität (16,99 Euro). Einen kostenlosen Testzeitraum bietet der Streamer aber leider nicht an.

Darüber hinaus werben aktuelle Angebote für HBO Max im Bundle mit RTL+* und HBO Max im Bundle mit Waipu.tv* .

Streamt die neue Game of Thrones-Serie bei Amazon?

Wer schon ein Abo bei Amazon Prime Video hat, kann für zusätzlich 5,99 Euro HBO Max als Channel abonnieren (hier geht's zum HBO Max-Channel *). So kannst du A Knight of the Seven Kingdoms bei Amazon streamen.

Wer kein Prime-Abo hat, könnte auf den Kauf eines Staffelpasses hoffen. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob diese Option angeboten wird.

Wie ist die Serie eigentlich? Der Serien-Check für A Knight of the Seven Kingdoms verrät's

Wird A Knight of the Seven Kingdoms jemals zu Netflix kommen?

Vor ein paar Monaten hätten wir die Frage kategorisch mit "Nein" beantwortet, aber so einfach ist das nicht mehr. Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass Netflix das Konkurrenzstudio Warner Bros. und damit auch die Marke HBO kaufen wird. Die Details des Deals und seiner Auswirkungen habe ich in dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber mit meiner Kollegin Esther Stroh erklärt:

Sollte der Deal von Warner und Netflix über die Bühne gehen und die Prüfung von US-Justizministerium und Federal Trade Commission passieren, dann wird es vermutlich bis 2027 dauern, bis sich das bei Netflix bemerkbar machen wird. Wie eine mögliche Integration von HBO-Inhalten bei Netflix aussehen würde, ist nicht bekannt.

In dieser Schätzung ist nicht eingerechnet, dass der Netflix-Konkurrent Paramount an einer feindlichen Übernahme von Warner Bros. Discovery arbeitet. Außerdem hat das Unternehmen laut Handelsblatt bereits rechtliche Schritte angedroht. Das kann den Übernahme-Prozess weiter verzögern oder gar verhindern.

Insofern können wir uns festlegen: A Knight of the Seven Kingdoms wird in nächster Zeit nicht bei Netflix streamen. Das kann sich in den kommenden Jahren jedoch ändern.

