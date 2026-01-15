A Knight of the Seven Kingdoms erklärt: Alle Ritter, ihre Häuser und wie sie mit den Game of Thrones-Figuren verwandt sind

Damit ihr bei der neuen Westeros-Serie A Knight of the Seven Kingdoms den Durchblick behaltet, findet ihr hier alle Ritter und ihre Häuser im Game of Thrones-Kontext erklärt.

An der Seite von Ritter Dunk besuchen wir in der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms, die am 19. Januar 2026 bei HBO Max gestartet ist, ein Turnier im Herzen von Westeros. Wer bei der vielköpfigen Besetzungsliste droht, den Überblick zu verlieren, erhält hier spoilerfreie Figurenerklärungen, die wir von Folge zu Folge erweitern werden.



Alle Ritter im Cast von A Knight of the Seven Kingdoms erklärt

A Knight of the Seven Kingdoms spielt 89 Jahre vor Game of Thrones. Die Hoffnung eines Wiedersehens mit altbekannten Figuren solltet ihr also hinten anstellen. Nichtsdestotrotz existieren die großen und kleinen Häuser der Sieben Königslande auch hier, weshalb bei jedem Ritter ein Blick auf (zukünftige) Verwandtschaftsbeziehungen lohnt. (Neben den deutschen Namen haben wir euch auch immer die englischen Originalnamen in Klammern mit angegeben.)

In der Reihenfolge ihres Auftretens sind die Ritter folgende:

Dunk aka Ser Duncan der Große (Ser Duncan the Tall)

Als Heckenritter bietet Ser Duncan der Große (Ser Duncan the Tall) seine Dienste auf der Reise durch Westeros an. Aufgewachsen ist er als Straßenjunge im ärmsten Stadtteil der Westeros-Hauptstadt Königsmund (engl. King's Landing): in Flohloch (Flea Bottom). In jungen Jahren trat Dunk jedoch als Knappe in den Dienst von Ser Arlan von Hellerbaum (Ser Arlan of Pennytree). Dieser schlug ihn zum Ritter, bevor er verstarb. Anschließend nimmt Dunk sich seinen eigenen Knappen: Egg (Dexter Sol Ansell).



Ser Arlan von Hellerbaum (Ser Arlan of Pennytree)

Die Serie A Knight of the Seven Kingdoms beginnt mit Ser Arlens Beerdigung durch Dunk. Trotzdem spielt der alte Ritter mit dem Wappen eines geflügelten Kelchs in Rückblenden immer wieder eine Rolle. Obwohl er in Westeros' Geschichte als niederer Heckenritter keinen großen Fußabdruck hinterließ, brachte er seinem Knappen alles bei, was er wusste, und impfte Dunk dabei ein unerschütterliches Ehrgefühl ein, den Schwachen zu helfen.



Ser Arlen wird gespielt von Danny Webb (Alien³, Sherlock)

(Alien³, Sherlock) Game of Thrones-Verwandtschaft: keine

Ser Steffon Fossowey (Steffon Fossoway)

Ser Steffon Fossowey (Steffon Fossoway) ist einer der Ritter, die im Jahr 209 n. A. E. am Turnier in Aschfurt (Ashford) teilnehmen. Er zeigt sich mit seinem Wappen eines roten Apfels auf goldenem Grund als fähiger Kämpfer, auch wenn er nicht besonders freundlich mit seinem Cousin Raymun (Shaun Thomas) umgeht. Das kleine Haus Fossowey von Ziderhall (House Fossoway of Cider Hall) gehört zur Westeros-Region der Weite (Reach) und spielte bisher in den Game of Thrones-Serien keine Rolle.

Ser Lyonel Baratheon, der lachende Sturm

Ser Lyonel Baratheon, der lachende Sturm (the Laughing Storm) ist wohl einer der eindrücklichsten Ritter, denen Dunk in Aschfurt begegnet. Der gut gelaunte, feierwütige Streiter ist ein bekannter Mann, der große Geste liebt und weithin beliebt ist – vielleicht auch durch die Freigiebigkeit in seinem Partyzelt. Sein schallendes Lachen brachte ihm seinen Beinamen ein. Sein Haus Baration mit Hirsch-Wappen dürfte Game of Thrones-Fans bekannt vorkommen, zumal Lyonel die Freude am guten Leben mit seinem späteren Verwandten teilt.

Ser Lyonel Baratheon wird gespielt von Daniel Ings (Eddie the Eagle, The Gentlemen)

(Eddie the Eagle, The Gentlemen) Game of Thrones-Verwandtschaft: Ser Lyonel gehört zur selben Familie wie Robert Baratheon (Mark Addy), der in Staffel 1 von GoT als König auf dem Eisernen Thron sitzt (nachdem er den Targaryens die Herrschaft in seiner Rebellion abgeluchst hat)

Ser Manfred Dondarrion

Der rothaarige Ser Manfred Dondarrion wird von Dunk aufgesucht, um seinen Ritterstatus zu bestätigen, kann sich aber nicht an ihn oder Ser Arlen erinnern (obwohl dieser im Dienst seines Vaters verletzt wurde). Ohnehin will der Mann mit dem lila Blitz im Wappen und den zwei käuflichen Damen an seiner Seite nicht gestört werden. Sein Nachname ist im GoT-Universum allerdings bekannt.

Ser Manfred Dondarrion wird gespielt von Daniel Monks ( Kaos , All Her Fault )

Manfred Dondarrion Kaos All Her Fault Game of Thrones-Verwandtschaft: Ser Manfred gehört zum selben Haus wie der einäugige Beric Dondarrion (Richard Dormer), der in GoT als wiederbelebter Gesetzloser die Bruderschaft ohne Banner anführt; außerdem tritt im Prequel House of the Dragon ein weiterer Vorfahr namens Beric Dondarrion (Paul Leonard) auf

A Knight of the Seven Kingdoms umfasst in Staffel 1 insgesamt 6 Folgen, die wöchentlich immer montags bei HBO Max veröffentlicht werden. In den kommenden Wochen werden wir unsere Ritter-Übersicht entsprechend um weitere auftretende Kämpfer und Game of Thrones-Verwandte erweitern.

Podcast-Check: Lohnt sich A Knight of the Seven Kingdoms?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für GoT-Fans gleich bleibt, und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

