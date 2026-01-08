A Knight of the Seven Kingdoms erklärt: Wann und wo die neue Game of Thrones-Serie spielt

Zum Start der Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms lohnt ein Blick auf die Timeline sowie auf die Karte von Westeros, um die neue Geschichte zeitlich und geografisch zu verorten.

Mit A Knight of the Seven Kingdoms geht am heutigen 19. Januar 2026 bei HBO Max eine neue Serie an den Start, die genau wie Game of Thrones und House of the Dragon im Fantasy-Reich von Westeros spielt. Der Heckenritter Duncan der Große (Peter Claffey) besucht mit seinem neuen Knappen Egg (Dexter Sol Ansell) ein Turnier und legt sich dabei versehentlich mit den herrschenden Targaryens an.

Zu den 3 Dingen, die ihr vor dem Start wissen solltet, gehört für GoT-Fans nicht zuletzt das Wissen, wann und wo die neue Erzählung zu verorten ist. Das wollen wir hier erklären.



Die Game of Thrones-Timeline erklärt: Wann spielt A Knight of the Seven Kingdoms?

Nachdem die Erfolgsserie Game of Thrones auf der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer * basierte und das Serie House of the Dragon sich einige Kapitel des fiktiven Westeros-Geschichtsbuchs Feuer und Blut * zur Grundlage nahm, hat auch A Knight of the Seven Kingdoms eine Vorlage von Fantasy-Autor George R.R. Martin: die Drei-Novellen-Sammlung Der Heckenritter von Westeros - Das Urteil der Sieben *. Entsprechend gut lässt sich die neue Geschichte zeitlich unter den anderen Erzählungen der fiktiven Fantasy-Welt einsortieren.

A Knight of the Seven Kingdoms spielt zwischen HotD und GoT. Genau gesagt, lässt die neue Serie sich zeitlich 89 Jahre vor dem Beginn von Game of Thrones verorten. Die Ereignisse von House of the Dragon (bzw. wo die Serie in Staffel 4 enden wird) liegen hingegen 77 Jahre zurück.

Auf der Timeline, gemessen in George R.R. Martins Jahreszählung "nach Aegons Eroberung" (n. A. E.), also nachdem der erste Targaryen sich zum König von Westeros aufschwang, sieht das dann folgendermaßen aus:

House of the Dragon (Targaryen-Bürgerkrieg "Tanz der Drachen"): 103 bis 132 n. A. E.

n. A. E. A Knight of the Seven Kingdoms (Turnier in Aschfurt): 209 n. A. E. in Staffel 1

n. A. E. in Staffel 1 Game of Thrones: 298 bis 305 n. A. E. von Staffel 1 bis Staffel 8

Wo genau spielt A Knight of the Seven Kingdoms in Westeros?

Während Game of Thrones mit seinem Vorspann stets die geografische Reise durch Westeros erleichterte, müssen wir uns für A Knight of the Seven Kingdoms selbst einnorden. Die Serie spielt mitten im Kontinent von Westeros in der Region der "Weite" (englisch: Reach). Unter den titelgebenden Sieben Königslanden liegt das Königreich der Weite westlich von Königsmund (King's Landing). Obwohl der Ort sich nahe der Hauptstadt befindet, liegt der Tyrell-Sitz Rosengarten (Highgarden) sogar noch näher.

Die meiste Zeit halten wir uns beim von Dunk besuchten Turnier in Aschfurt (engl. Ashford) auf, das Lord Aschfurt zum 13. Namenstag seiner Tochter veranstaltet. Hier können hochrangige und niedere Ritter gleichermaßen ihr Können beim Lanzenstechen und Kämpfen unter Beweis stellen. In Aschfurt wird später, während Roberts Rebellion und Sieg über die Targaryens (282-283 n. A. E.), außerdem noch eine Schlacht stattfinden.

Die schon bestellte 2. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms wird erneut in der Weite spielen, dann jedoch an einem neuen Ort weiter nördlich.



Podcast-Check: Lohnt sich A Knight of the Seven Kingdoms?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für GoT-Fans gleich bleibt, und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich veröffentlicht wird.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

