A Knight of the Seven Kingdoms Folge 6 "kopiert" das Ende von Fast & Furious 7 und Fans können es kaum glauben

Das Finale der 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms wartet mit einem sehr berührenden Schlussbild auf, das verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Teil der Fast & Furious-Reihe aufweist.

Das hat vermutlich niemand kommen sehen: A Knight of the Seven Kingdoms endet mit einem Moment, der Hollywoods bombastischste Auto-Action-Reihe in Erinnerung ruft. Kaum wurde die 6. Folge der 1. Staffel des Game of Thrones-Ablegers veröffentlicht, kommentierten Fans der Serie die Nähe zu Fast & Furious 7.

Achtung, es folgen Spoiler!

A Knight of the Seven Kingdoms erinnert an eine ganz bestimmte Szene aus Fast & Furious 7

In den letzten Atemzügen der Debütstaffel von A Knight of the Seven Kingdoms begeben sich Dunk (Peter Claffey) und Egg (Dexter Sol Ansell) in ein neues Abenteuer. Dorne ist das grobe Ziel ihrer Reise. Wann und ob sie dort überhaupt ankommen werden, erfahren wir vermutlich erst nächstes Jahr in der 2. Staffel der Ritterserie.

Vorerst schenkt uns A Knight of the Seven Kingdoms einen berührenden Abschied: Ser Arlan von Hellerbaum (Danny Webb), der seinen einstigen Knappen wie ein Geist im Lauf der Staffel begleitet hat, biegt links ab und verschwindet im Feld, wodurch Dunks Entwicklung nochmal auf symbolischer Ebene hervorgehoben wird.

Der Schüler hat sich endgültig von seinem Meister gelöst und geht jetzt seinen eigenen Weg. Dieses Linksabbiegen erinnert viele Fans an das Ende von Fast & Furious 7, wenn sich Brian (Paul Walker) von Dom (Vin Diesel) verabschiedet:

Ich kann nicht glauben, dass die letzte Szene von A Knight of the Seven Kingdoms eine Anspielung auf Fast & Furious 7 ist.

Zwar erklingt in A Knight of the Seven Kingdoms nicht See You Again von Wiz Khalifa, aber die Parallelen sind fraglos vorhanden. Allein die Farbgebung mit dem goldenen Schimmer der untergehenden Sonne passt perfekt. Dazu kommt der Blick auf die Natur mit ihren Bäumen und Wiesen – und dann trennen sich die Wege:

Absicht? Zufall? Oder womöglich eine billige Kopie? So oder so löst das Schlussbild genau die Emotionen aus, die von den Kreativen hinter der Serie beabsichtigt waren:

Manche behaupteten, die letzte Folge von A Knight of the Seven (Nine) Kingdoms sei eine billige Kopie des Endes von Fast & Furious. Vielleicht stimmte das ja, aber sie war trotzdem wunderschön gemacht. Arlans Abgang hat mich zu Tränen gerührt.

Hier könnt ihr euch Screenshots der jeweils letzten Szene aus A Knight of the Seven Kingdoms und Fast & Furious 7 nochmal im direkten Vergleich anschauen:

In Gänze findet ihr die Finalmomente bei HBO Max. Dort streamt neben der 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms auch der siebte Teil der Fast & Furious-Reihe. Wir dürfen gespannt sein, ob sich auch in Zukunft noch weitere unerwartete Parallelen zwischen den beiden Franchises auftun. Die nächste Möglichkeit ergibt sich beim Start der 3. Staffel von House of the Dragon, die im Juni 2026 ihre Premiere feiert.

Wie gut ist A Knight of the Seven Kingdoms wirklich?

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr A Knight of the Seven Kingdoms schauen sollt, geben wir euch in unserem Podcast Streamgestöber eine Einordnung der neuen Game of Thrones-Serie – und das komplett ohne Spoiler:

Die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms feierte am 19. Januar 2026 ihre Premiere in Deutschland bei HBO Max. Nach House of the Dragon ist es die zweite Spin-off-Serie, die aus Game of Thrones hervorgegangen ist.