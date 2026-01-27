A Knight of the Seven Kingdoms folgt einem der größten Serien-Trends unserer Zeit: Eine legendäre Filmreihe mit 6 Teilen hat es vorgemacht

Die neue Game-of-Thrones-Serie teilt eine zentrale Prämisse mit aktuellen Serien wie The Mandalorian und The Last of Us. Das ikonische Vorbild ist eine sechsteilige Filmreihe aus den 70ern.

Im neuen Game of Thrones-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms reist ein riesiger Ritter (Peter Claffey) mit seinem kleinen Knappen (Dexter Sol Ansell) durch die wilde Welt von Westeros. Kommt euch daran etwas bekannt vor? Richtig, auch die Star Wars-Serie The Mandalorian und die Videospielverfilmung The Last of Us folgen der Formel erwachsener Kämpfer plus junger Schützling.

Vorgemacht hat es vor über 50 Jahren eine sechsteilige Filmreihe aus Japan, in der ein Samurai mit seinem Sohn durchs Land zieht und sich allerlei Gefahren erwehren muss. Sie ist auch der Namensgeber der zugehörigen Trope.

Das Vorbild für A Knight of the Seven Kingdoms und weitere: Die legendäre Lone Wolf & Cub-Reihe

Die Manga-Vorlage Lone Wolf & Cub* von Autor Kazuo Koike und Zeichner Goseki Kojima lief noch keine zwei Jahre, als 1972 der erste von sechs Filmen erschien. Die Story dreht sich um den Scharfrichter des Shoguns, Itto Ogami (legendär: Tomisaburo Wakayama), der Zielscheibe eines Komplotts des intriganten Yagyu-Klans wird. Man ermordet seine Frau Asami und bezichtigt ihn des Hochverrats, woraufhin sich der stoische Kämpfer zur Flucht gezwungen sieht.

Bevor er jedoch als herrenloser Ronin umherzieht, stellt Ogami seinen dreijährigen Sohn Daigoro (Akihiro Tomikawa) vor eine einfach wirkende, aber folgenreiche Entscheidung: Er soll zwischen einem Ball und einem Schwert wählen. Der Junge nimmt die Waffe und darf mit seinem Vater kommen. Hätte er das Spielzeug gewählt, hätte der Witwer seinen Sohn zur Mutter ins Reich der Toten geschickt.

Bis heute einflussreich ist das ikonische Bild des grimmigen Itto Ogami, wie er seinen jungen Sohn im hölzernen, bis auf die letzte Bambusstange bewaffneten Kinderwagen durch die japanische Landschaft schiebt. Vorbei an allerlei Gefahren und Gegner:innen, wie Wegelagerern, anderen Ronin oder Killern des Yagyu-Klans, an dem der entehrte Ogami erbitterte Rache geschworen hat.

Das Ganze ging im säbelrasselnden Sauseschritt zwischen 1972 und 1974 in sechs rapide erschienenen Filmen von vier verschiedenen Regisseuren vor sich (die ersten drei drehte Kenji Misumi). Genau wie in Lady Snowblood, das ebenfalls auf einen Koike-Manga zurückgeht, wird dabei keineswegs an leuchtendroten, anatomisch fragwürdigen Blutfontänen gespart, während ein unerwartet funky Soundtrack spielt, der viele überraschen dürfte.

Die Lone Wolf & Cub-Reihe im Einzelnen:

Dank der kurzen Zeit zwischen den Filmen musste Sohnemann Daigoro übrigens kein einziges Mal neu besetzt werden, da der Jungschauspieler zwischen den Teilen angemessen in Echtzeit mitgealtert ist. Ein Prinzip, das auf Fans aktueller Serienproduktionen mit jahrelangen Wartezeiten zwischen den Staffeln komplett abgefahren wirken muss.

Hier der Trailer zum ersten Film Das Schwer der Rache:

Lone Wolf & Cub - Das Schwert der Rache

Frustrierend ist höchstens, dass die lange Story aus dem Manga auch in sechs Filmen nicht untergebracht werden konnte und der letzte Teil keinen ultimativen Showdown zwischen Ogami und dem Anführer des Yagyu-Klan zeigt. Wer danach trotzdem noch mehr Lone Wolf & Cub braucht, kann zusätzlich folgende Fassungen verfolgen:

Kozure Okamii (1973-1976): TV-Serienadaption mit Kabuki-Star Yorozuya Kinnosuke in der Titelrolle, der etwas mehr Emotion zeigen darf als sein filmscher Vorgänger.

Shogun Assassin (1980): Ein Zusammenschnitt der ersten beiden Filme.

Lone Wolf with Child: An Assassin on the Road to Hell (1989): TV-Film mit Hideki Takahashi als Itto Ogami.

Lone Wolf and Cub: Final Conflict (1994): Spätere Neuverfilmung mit Masakazu Tamura als Ogami.

Besonders hervor sticht in jeder Version der Reihe der drastische Kontrast zwischen dem gewaltsamen "Pfad der Hölle", auf dem Vater und Sohn sich befinden, und der naiven Unschuld des jungen Kindes. Vielleicht auch ein Grund, warum die Manga- und Filmreihe zum Namensgeber des Abenteuer-Untergenres wurde.



A Knight of the Seven Kingdoms, The Mandalorian und The Last of Us folgen der Lone Wolf & Cub-Trope

Die Konstellation von älterem Kämpfer mit junger Begleitung ist natürlich noch viel älter als ein Manga aus den 1970ern. Aeneas und Ascanius aus der griechischen Mythologie zum Beispiel, Parzival und Gurnemanz nach Mittelalterautor Wolfram von Eschenbach oder Don Quijote und Sancho Panza, um nur ein paar frühere Beispiele zu nennen. Später kamen allein in Japan mehrere filmische Vorgänger wie die Zatoichi-Reihe oder Osamu Tezukas klassischer Samurai-Manga und -Anime Dororo hinzu.

Es war aber die Manga- und Filmreihe über Vater Itto und Sohnemann Daigoro, die der Trope ihren äußerst passenden Namen spendierte, wie unter anderem bei Tropedia nachzulesen ist. Schließlich sagt Lone Wolf & Cub in einem lebendigen Sprachbild fast alles, was man wissen muss: Ein einsamer Wolf, wortkarg und gefährlich, samt hilflosem Jungtier in einer wilden Welt, der man nur ebenso animalisch begegnen kann.

Quentin Tarantino zitierte die Filmreihe in Kill Bill: Volume 2, als Bill (David Carradine) seine Tochter ermahnt, dass der Lone Wolf & Cub-Zusammenschnitt Shogun Assassin zu lang für eine Gutenachtgeschichte sei. Und sind er, beziehungsweise die Braut (Uma Thurman) und das Mädchen, das mit blutigen Filmen aufwächst und in die Killer-Fußstapfen der Eltern treten könnte, nicht auch ein Beispiel für das Tropenkonzept?

Richtig losgetreten und im großen Stil identifiziert wurde der neu aufgekommene Wolf and Cub-Trend aber erst 2019 mit der Star Wars-Serie The Mandalorian, als die ganze Welt sich in den Mandalorianer und Baby Yoda verliebte. Die Serienversion von The Last of Us holte sich dann gleich noch mal Pedro Pascal, dessen halbe Karriere scheinbar daraus besteht, den ultimativen Lone Wolf darzustellen. Andere Titel, die die Videospieladaption inspirierten und ebenfalls perfekte Vertreter sind, waren Filme wie Léon - Der Profi oder The Road.

Moderne Fantasyserien bedienten sich auch schon lange vor dem vor kurzem vollzogenen Serienstart von A Knight of the Seven Kingdoms am Lone Wolf & Cub-Konzept: Denken wir nur an den ruppigen Hound (Rory McCann) und seine widerwillige Begleiterin Arya (Maisie Williams) aus Game of Thrones oder den Hexer Geralt (Henry Cavill) und Prinzessin Ciri (Freya Allan) aus The Witcher. Wölfe und Wölfchen lauern wahrlich überall.

Übrig ist bei all den Zitaten und Anspielungen in aktuellen Trendserien höchstens die Frage: Wo bleibt eigentlich die seit Jahren angedachte Neuverfilmung des Originals?

Kann man Lone Wolf & Cub auch streamen?

Leider nein. Wer sich die sechsteilige Filmreihe von Lone Wolf & Cub ansehen möchte, muss sich die physischen Heimkinoversionen von Rapid Eye Movies besorgen. Die Serienfassung Kozure Okami findet man als streambaren Kauftitel bei Amazon.

