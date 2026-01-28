A Knight of the Seven Kingdoms hat keinen epischen Game of Thrones-Vorspann – aus gutem Grund

Jeder Game of Thrones-Fan kann das berühmte Thema der Serie mitsingen. Die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms verzichtet aber aus gutem Grund auf das volltönende Intro.

Nach zwei Folgen der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms ist klar: Die neue Westeros-Erzählung begeistert mit dem Heckenritter-Helden Dunk (Peter Claffey), der sich bei einem Turnier beweisen will. Sogar in GoT kam er schon vor. Wer als Westeros-Fan auf einen Vorspann mit der berühmten Titelmusik gewartet hat, wird allerdings enttäuscht. Es gibt jedoch einen Grund, warum die Serienschöpfer Ira Parker und George R.R. Martin diesmal bewusst auf ein episches Intro verzichtet haben.

A Knight of the Seven Kingdoms hat absichtlich kein Game of Thrones-Intro

Nach 8 Staffeln Game of Thrones holte auch die Prequel-Serie House of the Dragon das musikalische Thema von Ramin Djawadi für den eigenen Vorspann zurück, auch wenn wir dort nicht länger über eine Karte der Fantasy-Welt flogen, sondern die blutigen Pfade der Targaryen-Familie nachvollzogen.

Der kürzlich neu gestartete zweite GoT-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms hingegen verzichtet ganz auf einen Vorspann und belässt es bei einer Titel-Einblendung pro Folge. Warum diese Entscheidung getroffen wurde, erklärte Showrunner Ira Parker Entertainment Weekly bereits letztes Jahr:

Alle Entscheidungen liefen letztlich auf Dunk hinaus; wir haben versucht, seinen Charakter in jeden Aspekt dieser Serie einfließen zu lassen, sogar in den Vorspann. Die Titelsequenzen des Originals [Game of Thrones] und von House of the Dragon sind gewaltig, episch und beeindruckend. Die Musik von Ramin Djawadi ist orchestral, monumental und wunderschön. Das entspricht aber nicht wirklich Dunks Art. Er ist schlicht, einfach und direkt. Er hat nichts Blendendes an sich.

Dass kein langes Intro die Folgen einläutet, passt nicht nur zur geerdeten Natur von Hauptfigur Duncan dem Großen, sondern auch zur Länge der 30-40 Minuten langen Episoden. Lediglich in der kontroversen "Poop-Szene" in Folge 1 von A Knight of the Seven Kingdoms erklang bisher das bekannte Game of Thrones-Thema. Um es erneut (in einer weniger ambivalenten Szene) zu hören, müssen Fans noch bis zum Ende von Folge 4 warten.

Piloten, also die ersten Folgen einer Serien, lassen häufig ihren Vorspann weg, bevor dieser dann ab Episode 2 hinzukommt. Jetzt dürfte allerdings klar sein, dass das in Staffel 1 von A Knight of the Seven Kingdoms nicht mehr passieren wird. Ganz müssen wir die Hoffnung aber noch nicht aufgeben: Laut Parker muss Dunk erst noch zum Helden reifen. Vielleicht verdient er sich dann ja in der schon bestellten 2. Staffel oder später noch einen eigenen heldenhaften Vorspann?

A Knight of the Seven Kingdoms streamt seit dem 19. Januar 2026 wöchentlich mit einer von insgesamt 6 Folgen in Staffel 1 bei HBO Max. Folge 3 wird am 2. Februar 2026 veröffentlicht.



