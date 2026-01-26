A Knight of the Seven Kingdoms ist schon nach 34 Minuten vorbei: So lange müsst ihr noch auf Folge 3 warten

Einmal blinzeln und schon ist die 2. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms vorbei. Wann und wo es mit Episode 3 weitergeht, erklärt dieser Artikel.

Die 2. Episode von A Knight of the Seven Kingdoms – der neuen Serie aus dem Game of Thrones-Universum – ist fast 10 Minuten kürzer als der Staffelauftakt, was manche im Publikum überraschen dürfte. Die gute Nachricht ist, dass es schon bald weitergeht mit den ritterlichen Abenteuern von Dunk und Egg in Westeros.

Wann kommt A Knight of the Seven Kingdoms Folge 3?

Die Episoden der Abenteuerserie nach George R.R. Martin werden nämlich wöchentlich am Montag veröffentlicht. Die Termine für die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms bei HBO Max* sehen folgendermaßen aus:

Folge 1 : Der Heckenritter – 19. Januar 2026

: Der Heckenritter – 19. Januar 2026 Folge 2 : Das Vermächtnis – 26. Januar 2026

: Das Vermächtnis – 26. Januar 2026 Folge 3 : The Squire – 2. Februar 2026

: The Squire – 2. Februar 2026 Folge 4 – 9. Februar 2026

– 9. Februar 2026 Folge 5 – 16. Februar 2026

– 16. Februar 2026 Folge 6 – 23. Februar 2026

Falls ihr darauf hofft, dass die Laufzeit in den nächsten Wochen zunimmt, müssen wir euch enttäuschen. Folge 1 war bereits die längste Episode von A Knight of the Seven Kingdoms:

Folge 1 – 42 Minuten

– 42 Minuten Folge 2 – 34 Minuten

– 34 Minuten Folge 3 – 31 Minuten

– 31 Minuten Folge 4 – 34 Minuten

– 34 Minuten Folge 5 – 37 Minuten

– 37 Minuten Folge 6 – 31 Minuten

Enttäuschung ist aber vermutlich das falsche Wort. Denn die Kürze der Episoden ist eine der Stärken von A Knight of the Seven Kingdoms. Dadurch hebt sich die Serie erstens stärker von GoT ab und zweitens ist jede Episode mit genügend Drama und Humor gefüllt, sodass sie einen zufrieden zurücklässt. Weitere Eindrücke und Meinungen zu A Knight of the Seven Kingdoms teilen meine Kollegin Esther Stroh und ich in dieser spoilerfreien Podcast-Folge zur Serie:

Wie geht es in A Knight of the Seven Kingdoms Folge 3 weiter?

Die 3. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms trägt den Originaltitel The Squire, sie dürfte sich also unter anderem um Dunks neuen Knappen Egg drehen. In der offiziellen Synopsis heißt es zu der Episode:

Nachdem Egg versucht hat, Dunks widerspenstiges Pferd zu trainieren, bringt Dunk seinem neuen Knappen eine wichtige Fertigkeit bei. Während sie die Ereignisse des ersten vollen Turniertages verfolgen, erhält Dunk vom Haushofmeister von Aschfurt ein Angebot, das dazu beitragen könnte, seine Zukunft zu sichern.

Weitere Hinweise liefert der Vorschau-Trailer von HBO:

A Knight of the Seven Kingdoms - Episode 3 Preview (English) HD

Darin sehen wir zum einen, wie der Rest der Welt die Targaryens sieht (sie werden als "Aliens" bezeichnet), und mit Prinz Aerion Targaryen (Finn Bennett) liegt der Fokus auf einem der schlechter gelaunten Abkömmlinge der Herrscherfamilie.

Was das alles mit Dunk zu tun hat und wie das Turnier in Aschfurt weitergeht, erfahren wir am 2. Februar. Dann wird Folge 3 von A Knight of the Seven Kingdoms in Deutschland auf HBO Max veröffentlicht.

