A Knight of the Seven Kingdoms ist schon nach 37 Minuten vorbei: Folge 6 wird die letzte sein

Mit Folge 5 erreicht A Knight of the Seven Kingdoms seinen verheerenden Höhepunkt. Folge 6 wird die erste Staffel der neuen Game of Thrones-Serie in einer Woche abschließen.

von Ira Parker nähert sich ihrem Ende. Nach den dramatischen Ereignissen in Folge 5 wird die 6. Episode der 1. Staffel die Geschichte von Dunk und Egg zu ihrem (vorläufigen) Ende bringen.

A Knight of the Seven Kingdoms endet mit Folge 6: Wann erscheint das Staffelfinale?

Nicht zuletzt die verheerenden Verluste beim Urteil der Sieben bringen Folge 5 der Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms gerade atemberaubende Reaktionen und Bewertungen ein. Auf so einem Höhepunkt ist die Nachricht, dass uns nur noch eine Episode vom Staffelfinale trennt, umso trauriger.

In Folge 6, deren Titel noch nicht bekannt ist, muss A Knight of the Seven Kingdoms nicht nur die große Tragödie vom Ende der vorangegangenen Episode verarbeiten, sondern auch die Weichen für die Zukunft stellen: Wie geht es hiernach für Ser Duncan den Großen und "Egg" (Peter Claffey und Dexter Sol Ansell) weiter? Erwarten uns neue versteckte Game of Thrones-Verbindungen?

Wann genau kommt Folge 6 von A Knight of the Seven Kingdoms?

Schon nächste Woche steht uns der Abschied von dem Game of Thrones-Ableger bevor: Folge 6 erscheint am Montag, dem 23. Februar 2026 um 4 Uhr morgens bei HBO Max. Das schließt die Veröffentlichung der kurzen ersten Staffel ab:

Folge 1 : Der Heckenritter – 19. Januar 2026

: Der Heckenritter – 19. Januar 2026 Folge 2 : Das Vermächtnis – 26. Januar 2026

: Das Vermächtnis – 26. Januar 2026 Folge 3 : Der Knappe – 2. Februar 2026

: Der Knappe – 2. Februar 2026 Folge 4 : Sieben – 6. Februar 2026

: Sieben – 6. Februar 2026 Folge 5 : Im Namen der Mutter – 16. Februar 2026

: Im Namen der Mutter – 16. Februar 2026 Folge 6 – 23. Februar 2026, 4 Uhr nachts

Eineexistiert als englischer Teaser-Trailer bereits, falls ihr euch auf das Ende von Staffel 1 einstimmen wollt. Darin dürften die Targaryens und ihre Thronfolge wieder eine große Rolle spielen:

Wer nach Folge 6 noch nicht Abschied nehmen will, kann außerdem bereits aufatmen: Staffel 2 ist bereits bestellt und in Produktion. Darüber hinaus verwiesen Prophezeiungen in der Serie schon auf kommende Ereignisse und Jungstar Dexter Sol Ansell hat sogar versehentlich das Serienfinale in weiter Zukunft verraten.

Das Universum von Game of Thrones kehrt außerdem dieses Jahr noch einmal mit Staffel 3 von House of the Dragon zurück: voraussichtlich im Sommer 2026.

Podcast-Check: Lohnt sich A Knight of the Seven Kingdoms?

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für Game of Thrones-Fans gleich bleibt und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich veröffentlicht wird.